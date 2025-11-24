蘇丹紅化妝品原料流向12業者 食藥署公布18項產品清單

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。食藥署今天(24日)公布18項使用問題原料的產品清單，包括未來美卸妝膏、古寶護唇膏都遭波及。副署長王德原表示，國家實驗室已開發化妝品中蘇丹色素檢驗方法並公布民間檢驗機構，呼籲業者強化自主管理。

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，流向國內12家業者，食藥署日前已要求業者與地方衛生局全面清查並預防性下架相關產品，24日下午更進一步公布這些業者使用問題原料所製成的18項產品清單，包括歐萊德男用與女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、古寶亮澤修護潤唇膏等。

針對化妝品原料進口商「亦鴻企業有限公司」的問題原料以及自主通報產品疑檢出「蘇丹4號」的綠藤生科「專心護唇油-莓紅版」，食藥署同步公布國家實驗室的定量檢驗結果，結果3批問題原料分別檢出「蘇丹4號」高達1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；3批綠藤生技「專心護唇油-莓紅版」檢出結果則分別為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

食藥署副署長王德原受訪時表示，地方衛生局正在清查相關業者使用問題原料的情形，後續將帶回相關產品檢體，由國家實驗室進一步進行定量檢驗，再依據個案情況與檢驗結果等進行裁罰。他說：『(原音)18件產品目前就是請業者自清，還有我們請衛生局去確認它是不是有用到我們剛講有確認檢出蘇丹紅的問題原料。現在我們有公布的都是有確認用到問題原料的產品的品項，這些產品品項我們當然會再帶回來檢驗，因為後面還涉及到裁罰等等其它的事情，我們會做一致的確認。』

王德原指出，我國於10月底截獲中國製化妝品使用到新加坡康博公司的問題原料訊息後，便通知國內化妝品製造及輸入業者全面檢視供應鏈原料來源。他表示，化妝品業者本就有自主管理的責任，由各家業者自行訂定自主管理檢驗的品項，食藥署並未強制規定，此次也是食藥署首次根據國際風險訊息而進一步在國內化妝品中驗出蘇丹紅，因此對業者而言，要自主檢驗發現確實有些困難。

不過，王德原強調，食藥署在第一時間便積極開發化妝品中蘇丹色素的檢驗方法，並完成首波檢驗，24日同步在官網對外公布檢驗方法以及可接受委託檢驗的民間實驗室清單，相關化妝品業者應強化自主管理，確認自家產品是否安全無虞；食藥署也將把該檢驗方法提供各國主管機關，協助他國進行內部化妝品或原料生產相關控管。

王德原指出，「亦鴻公司」輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，並與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。至於被檢出「蘇丹4號」的違規產品，涉違反「化粧品衛生安全管理法」，依法可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，將由所轄衛生局進行後續裁處。







使用檢出蘇丹4號 題原料的產品清單。(食藥署提供)