「蘇丹紅化妝品吹哨者」竟是皮膚科名醫！ 一通電話示警食藥署長

台灣首次爆發蘇丹紅化妝品案，源於一名皮膚科醫師的關鍵示警。衛福部食藥署循線追查後，發現新加坡原料業者「Campo Research」紅色複方原料惡意添加蘇丹紅，影響全台十二家業者。這名吹哨者正是曾任職台大醫院、現為開業皮膚科名醫的邱品齊，他在接受《聯合新聞網》採訪時詳細還原了整起事件的揭發過程。

蘇丹紅化妝品最早在大陸爆發，邱品齊與部分化妝品牌人事發現後，認為應該通知官方處理。（示意圖／Pixabay）

邱品齊透露，事件源頭可追溯至一則大陸自媒體影音。十月十九日，大陸自媒體經營者「老爸評測」發布影片，指出在化妝品中檢測出蘇丹紅，隔日此消息便在大陸廣為流傳。邱醫師表示，國內化妝品專業人員組成的群組於二十一日開始熱烈討論此事，部分業者更在二十二日主動展開自主清查，確認產品是否受到波及。

「國內化妝品群組之所以能掌握這項消息，是因為部分化妝品從業人員與大陸有所往來，並擔任品牌諮詢顧問角色。」邱品齊說明。他進一步指出，要全面了解國內業者受影響程度及需注意的成分，僅靠民間力量難以完成，必須由食藥署透過化妝品登錄資料庫才能有效率地進行全面清查。基於此考量，他於二十四日向食藥署長姜至剛提出警示，並建議啟動追查。

食藥署長姜至剛在立法院表示，正是這位學弟的示警，才讓署方得以即時啟動調查。化妝品成分強制登錄機制的建立，讓政府能夠更容易掌握廠商原料使用情形。邱品齊指出，本次案件即是透過資料庫快速掌握可能受影響的業者，但由於過去國內僅有食品蘇丹紅檢測方法，化妝品劑型多樣且不如食品單純，要溶解出微量色素加以分析的難度較高。

皮膚科名醫邱品齊是食藥署長姜至剛同屬台大的學弟，目前自行開業。（圖／翻攝自邱品齊醫師幸福美肌大公開臉書）

為解決檢測困難，食藥署迅速擬定出化妝品蘇丹紅檢驗方法，並確認含量極高，證實是業者蓄意添加。邱品齊解釋，遭惡意摻入蘇丹紅的「紅色複方」原料來自新加坡業者，該業者宣稱這批原料為「植物性著色劑」，卻被摻入蘇丹紅規避檢驗。雖然廠商登記於新加坡，但其產品原料可能來自印度，究竟是原始原料就被摻偽，還是新加坡業者在製程中蓄意添加，仍待進一步追查確認。

「本次蘇丹紅化妝品案，在大陸最先爆發，且有廠商自主下架，其餘亞洲國家，僅台灣最積極。」邱品齊強調，台灣不僅建立檢測方法，還大致掌握國內業者哪些產品有風險。他表示，國內官方與民間雖然展現合作讓化妝品環境更好的決心，但仍會遇到刻意違法廠商，如何從源頭管理至市場監控均落實把關，需要各界共同努力。

針對無辜遭波及的國內業者，邱品齊建議政府設法協助跨海求償。國內部分廠商雖有自主檢驗意願，但礙於檢測方法，一度遭誤判，驗不出蘇丹色素。邱醫師呼籲，未來應強化從源頭到市場的全面監控機制，以防止類似事件再度發生。

