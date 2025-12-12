蘇丹紅化妝品暴增18違規！NARS修復霜、艾多美撫紋棒下架310罐、1208支

記者簡浩正／台北報導

艾多美凝萃撫紋萬用棒驗出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

蘇丹紅化粧品風暴擴大！衛福部食藥署今（12）日上午公布最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，新增18品項，包含修護霜、護髮精油都驗出違規。其中，輸入部分新增2項分別為韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」需回收1208支、美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」已完成回收310罐；國產部分新增16個品項，皆為原料進口商亦鴻公司下游業者製造的產品，已自主下架。

國內首度在化妝品、保養品中檢出蘇丹紅，被點名的新加坡原料供應商 Campo Research，標榜專門生產銷售「天然著色劑」，卻被驗出含禁用色素。食藥署持續追查化妝品輸入原料含禁用色素蘇丹4號事件，今（12）日公布最新查核結果，新增2項輸入化妝品。

NARS裸光賦活超能修護霜被驗出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長王德原今日接受媒體電訪說明，第1項是食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化妝品，衛生局自艾多美公司抽樣由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反《化妝品衛生安全管理法》第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，初估需下架1208支，衛生局持續清查中並做後續裁處。

第2項為法倈麗公司主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主送驗檢出蘇丹4號，並已主動下架回收310罐。

另，國產化妝品部分新增16個品項，他說皆為原料進口商亦鴻公司下游業者使用問題原料製造的產品，已自主下架，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號。他進一步說明，其中3個批號(2024-03-19、2024-10-04、2025-06-17)是食藥署對亦鴻下游持續追查查到；第4個批號2025-02-04是業者自主通報(編號8 龍興生化)。

媒體詢問，化妝品、保養品多為白色，為何需要添加蘇丹色素？王德原解釋，該複方原料含有三種植物萃取成分，業者使用該原料是為了其中的「植物萃取成分」功效，並非為了染色，保養品添加量少其實肉眼看不出紅色，呈現白色或乳狀。

不合格產品資訊詳見食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」

