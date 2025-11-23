蘇丹紅化妝品鎖定12家業者 全面預防性下架！石崇良曝最新進度

衛福部長石崇良表示，目前已鎖定12家業者並全面要求預防性下架，同時各地衛生局也在進行清查檢驗。資料照，游騰傑攝



台灣化妝品日前首度檢出禁止用於化妝品的工業用色素「蘇丹4號」，相關問題原料已流向12家業者。衛福部長石崇良對此表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，目前各地衛生局正在進行清查檢驗，預計24日就會公布第二批檢驗結果，一有新進度就會隨時對外說明。

食藥署日前公布網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」，以及綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」皆驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司（Campo Research Pte. Ltd.）。

食藥署透露，今年10月底截獲中國製化妝品使用到蘇丹4號後，11月4日就已行文通知國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理，並於21日發文相關衛生局，目前衛生局已陸續至業者場所進行查核，食藥署正持續彙整衛生局回報資料。此外，食藥署國家實驗室也正針對綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」產品及問題原料執行複測。

石崇良今日（11/23）出席第七屆台灣藥學聯合學術研討會，會前接受媒體聯訪時也說明，目前食藥署已進行流向盤查，初步鎖定原料進口商「亦鴻有限公司」問題原料已流向14家業者，扣除2家是代理，剩下12家國內化妝品業者，目前已通知這12家業者預防性下架，並由地方衛生局進一步調查，陸續進行檢驗中，預計第二批檢驗會於明日有初步結果，到時候一有新進度就會隨時對外說明。

根據食藥署調查，亦鴻企業有限公司自新加坡輸入5批原料，其中3批檢出蘇丹4號，共流向下游14家業者，包括歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等。

