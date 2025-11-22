蘇丹紅化妝品鎖定12業者 食藥署驗原料濃度「釐清是否蓄意」

綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」3個批次含有禁用蘇丹紅。食藥署提供



台灣首次在化妝品中驗出禁用色素「蘇丹4號」，食藥署今天（11/22）表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」下游業者，確認原先掌握的14家業者中，扣除兩家未在台販售，共有12家國內化粧品業者列入清查，最快下週一公布受影響狀況。同時食藥署也持續對問題原料進行檢驗，確認原料及受影響產品的蘇丹色素含量，釐清是否蓄意添加，也發文請新加坡政府協助調查。

食藥署副署長王德原今日（11/22）表示，14家業者當中，扣除1家非國內業者「上海儷柔」及1家不在台販售的原料出口商「傑艾莉」，共有12家國內化粧品業者列入清查，分布於7縣市，地方衛生局昨今都有出動到現場調查，但因假日，受影響品項、回收量、庫存及是否使用到問題原料等，還有待確認，若有相關資訊最快下週一公布。

王德原表示，綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」3個批次仍在國家實驗室檢驗中，尚未完成定量分析，提前公布是因為檢測發現蘇丹色素訊號，食藥署為將低風險立刻要求業者下架，完整檢驗仍需反覆測試與確認含量，若最後結果顯示含量極低，可能屬意外汙染，但若含量偏高，而供應商標榜為「天然萃取」，則可能涉及摻偽或標示不實，相關數據將成為後續法律責任的關鍵依據，一有結果就會盡快對外公布。

綠藤生機原料是從進口商「亦鴻企業有限公司」購入，從新加坡輸入Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd.製造之疑似問題紅色複方原料，王德原表示，已經在11月14日發文詢問新加坡衛生主管機關HSA有關該原料商的原料檢出蘇丹紅色素疑義，但尚未回應。台灣是國際化粧品組織的一員，後續也將視檢驗結果與掌握的證據，進一步進行國際通報。

王德原提到，10月底中國也曾出現同樣案例，原料來源都指向新加坡同一家供應商，若後續確認來源一致，國內業者不排除會啟動跨境求償，也會和行政院消保處研議是否能提供業者相關協助措施。

「亦鴻企業」自新加坡進口紅色複方原料被檢出蘇丹色素。食藥署提供

「亦鴻企業」自新加坡進口紅色複方原料流向業者名單。食藥署提供

