蘇丹紅化妝品風暴延燒！石崇良證實「最重罰500萬」：市場加驗一段時間

國內查獲摻偽假冒蘇丹紅原料化妝品，最新已產到20項產品，衛福部長石崇良今（26)日在立法院表示，該案仍在持續偵辦中，若發現惡意添加，會給予最重500萬元罰鍰處分。另化妝品的後市場監測，未來將會有一段時間把蘇丹紅列為查驗項目之一。至於此波事件蘇丹紅原料來源的新加坡方面，我方已去函新加坡衛生主管機關瞭解，但暫時未獲回音。

新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產的「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料含有禁用色素蘇丹色4號，先是今年10月底在中國被爆出違法使用在化粧品內，食藥署循線清查，也發台灣進口商亦鴻企業有限公司涉案，3批原料驗出極高含量的蘇丹色素4號，截至昨日為止，已確定波及國內12家化粧品業者、20項產品。

石崇良說，針對違法輸入業者，衛福部也開出最高500萬元罰鍰，全案也已移送檢調，持續偵辦，若業者惡意添加，會給予最重處分。

至於未來會不會從邊境去做所有原料的化驗？石崇良表示，以ICCR為首的全世界化粧品管理原則都一樣，因來源品項用途極多，並非只單做化粧品，所以各國管理都以成品、製程管理為主，國內也會陸續發布禁用或可用的規定，並預訂於明年7月訂定化粧品優良製造準則（GMP），強化製程的管理。

石崇良說，另外，食藥署也有後市場監測，過去歷年來已化驗數千件，檢驗包括重金屬、微生物、禁用化學品等，未來會有一段時間把蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。 目前會以進口商這條線去追查下游，還有沒有其他產品用到問題原料，還要繼續了解。

