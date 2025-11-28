蘇丹紅化妝品風暴擴大！歐萊德、綠藤生機和古寶無患子主動回收退貨
台灣美妝業市場罕見出現重大食品級禁用色素事件。衛福部食藥物署近日公布抽驗結果，確認12家業者共18項產品被驗出含有列為禁用的「蘇丹紅4號」，所有產品已勒令立即下架並啟動回收。這是國內首次在美妝品中查獲該類工業染料，震撼全台美妝與個人保養產業。
食藥署追查源頭後發現，問題原料來自台灣進口商「亦鴻企業」，該公司自新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，但其中多批次被檢出高濃度蘇丹紅，濃度高達1151–1486ppm，遠超過可能沾染情況，研判屬「蓄意添加」。這批原料再流入歐萊德（O’right）、綠藤生機、古寶無患子等14家下游客戶，用於具色調效果的護唇、養髮液等產品。
食藥署副署長王德原指出，違規批次集中於 2025年1月、2月及10月三批次原料，目前已將相關資訊、檢驗法規、及合格檢驗機構名單公開，並已將涉案事證移送司法單位。依《化粧品衛生安全管理法》，使用禁用原料的業者可處2萬至500萬元罰鍰，產品必須全面回收並銷毀。
歐萊德停產兩元老級產品，疑慮批次全封存零流出市面
長期以天然與永續理念著稱的歐萊德，此次事件主要波及兩項元老級產品「男用養髮液」與「女用養髮液」。歐萊德於25日召開記者會指出，除這兩項產品外，其餘273項產品與PRO專業髮品系列均未使用涉案原料，也未採用「亦鴻企業」採購相關進口原料。
歐萊德表示，桃園市衛生局於24日再次入廠盤查後確認，本次被點名的可疑批次是在今年10月才開始生產，其中包含3309瓶外銷批次。所有涉疑的原料、半成品與成品目前均已遭攔截並封存，未有任何一瓶流入市面，消費者完全不會接觸到這批疑似含禁用色素的產品。
針對外界關切的退換貨機制，創辦人葛望平表示，雖然本次公告批次根本沒有流出，但依照食藥署規定，只要是食藥署公告有疑慮批次的消費者皆可無條件退貨。而針對不在公告批次內、但消費者已購買的「男用／女用養髮液」，只要有疑慮，無論是否開封，甚至僅剩空瓶，公司都會提供換貨服務，盡力讓消費者安心。
對此，葛望平哽咽表示：「我們寧可承擔研發與模具的損失，也不能再讓任何疑慮出現在消費者面前。」這兩款自2002年創業初期即上市、也是最具公信力與銷量的招牌產品，將即刻永久停產，以示負責。
對於這次蘇丹紅問題，葛望平憤怒指出：「在天然原料中隱瞞摻入有疑慮的物質（指蘇丹紅），已經是犯罪的詐欺行為！」他坦言，這次事件讓公司至少損失1億元。歐萊德已決定永久終止與新加坡供應商「Campo Research」及台灣代理商「亦鴻企業」的合作。
「買青菜會驗農藥、驗重金屬，買蘋果汁會驗用多少原料，但卻沒有人想到要驗工業染料！」葛望平指出，這次事件凸顯天然原料檢驗仍有明顯缺口。為了提高產品安全性，他表示，歐萊德將與同業及食藥署討論，增加原料檢測的密度與種類，把過去被認為「不該出現」項目納入檢驗範圍，同時推動整個天然產業建立更嚴謹、統一的標準。
此外，歐萊德也將完善天然原料的透明追溯制度，並支持食藥署追查供應商與進口商責任，確保未來不再發生類似問題。
綠藤生機護唇油曝疑慮，啟動預防性停售與全年退貨
綠藤生機此次受影響的產品集中在今年上市的「專心護唇油－莓紅版」，共有三個批號在6月、7月與10月生產，經食藥署檢出48至54ppm 的蘇丹色素。綠藤生機強調，除這款產品外，其餘商品均未使用相關原料。
綠藤生機執行長廖怡雯表示，10月接獲疑慮後即啟動全通路預防性停售，並主動通知合作通路與消費者。面對原廠「無檢出聲明」卻與第三方法規結果不一致的情況，綠藤選擇第一時間通報主管機關，並獲正式受理。
隨著檢驗結果公布，綠藤生機啟動單一批號回收機制，同時維持全年退貨承諾。廖怡雯強調，企業責任建立在資訊不確定時仍必須行動，才能維護消費者安全與信任。
即刻停售野芒果潤唇膏，古寶無患子啟動全面退貨
古寶無患子這次捲入事件產品為「亮澤修護潤唇膏（野芒果）」，古寶無患子發出聲明表示，事發後立即向代工廠與新加坡原廠查證，雖皆收到「未檢出」或「無添加」的文件，但不同來源的資訊互相矛盾，加上當時台灣尚未制訂化妝品專用的檢驗方法，第三方以食品規格做出的檢驗結果也不被采信，讓整個查核過程陷入僵局。
在資訊不明之下，古寶無患子於10月25日率先預防性停售並全面下架該產品，同步啟動自主送驗並持續與主管機關溝通，要求釐清檢驗規範。到了11月中旬，第三方檢驗機構確認可受理後，公司立即以急件送驗產品進行最終確認。
古寶無患子於11月23日通知所有曾購買的消費者，提醒停止使用並主動提供退款或退貨。古寶無患子強調，此次事件反映供應鏈風險難以完全掌控，因此企業在面對資訊不確定時，更必須堅持透明、迅速與負責任的處理方式，才能保障消費者權益並維持品牌信任。
