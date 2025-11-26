蘇丹紅化妝品風暴！石崇良證實「最重罰500萬」

立法院社福及衛環委員會今日邀請衛福部針對蘇丹紅化粧品事件進行專案報告。食藥署長姜至剛還原事件經過，表示一位皮膚科醫師學弟發現相關訊息後，食藥署立即展開追查，循線查獲亦鴻企業公司進口摻有蘇丹紅的疑慮產品。

根據調查，亦鴻企業在海關報關時，將含有蘇丹紅的原料申報為植物性著色料，非供食品添加物類別輸入，經海關書面審查後放行。由於不屬於食品使用範圍，依現行法規不在食藥署邊境查驗範圍內。

姜至剛指出，經食藥署開發的精準檢測方法發現，該批原料含有高濃度蘇丹紅，研判並非遭汙染，而是蓄意添加。衛福部長石崇良已指示，將依違反化粧品衛生安全管理法，對亦鴻公司處以最高額500萬元罰鍰，全案並已移送檢調偵辦。

此次事件影響範圍廣泛，問題原料流向14家業者，其中12家使用相關產品，涉及20個品項，遍及7個縣市。所有問題商品已全數下架。石崇良表示，食藥署已通知新加坡衛生主管機關，了解原料問題來源，但對方目前尚未回應。

針對未來防範措施，姜至剛表示，我國食藥署為國際化粧品法規合作會議成員，將比照歐美、加拿大等國，以市售成品為管理核心。蘇丹色素已列入禁止使用項目，未來將加強後市場監測，把蘇丹紅納入例行查驗項目。

為強化源頭管理，食藥署將輔導國內900餘家化粧品業者，預計明年7月前全數導入GMP認證，特別著重提升原料辨識能力。姜至剛坦言，看到部分國內業者因此事件落淚，他也感到不捨，但強調製造商仍須負起產品把關責任。

在檢驗技術方面，食藥署發現過去使用的色相沉積法敏感度不足，已在短時間內完成新檢驗方式開發，可精準檢測化粧品中蘇丹紅濃度。這項檢驗方法於24日公告後，已交付國內5家檢驗公司，加強民間檢驗量能。

