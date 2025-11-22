蘇丹紅化妝品風暴！鎖定12家業者 7縣市衛生局假日出動
國內首見化粧品檢出蘇丹紅，食藥署昨公布「亦鴻企業有限公司」原料流向後，今公布排除對國內消費者沒有影響的1家非國內業者（上海儷柔經貿發展有限公司）、1家原料出口商（艾莉國際貿易有限公司），共12家業者列入調查。今已出動7縣市衛生局前往調查，了解業者旗下有哪些產品、多少產品受影響，以及回收情形等。針對確定檢出蘇丹紅的綠藤生機「專心護唇油－莓紅版」及其原料，正在複測中，待定量結果出爐，才能得知是否為蓄意添加。
食藥署副署長王德原表示，上海儷柔經貿發展有限公司並非國內業者，是在上海的一家公司，由亦鴻直接賣到上海，而艾莉國際貿易有限公司不是製造業，只是做轉口貿易。食藥署第一時間是請亦鴻提供清單，優先公布，逐步釐清後排除這2家，他們對國內消費者都沒有影響。
王德原說，目前這12家業者，正在由衛生局調查中，今天雖然是假日，但7縣市衛生局都有出動，現在大概都在現場。對於業者旗下有什麼品項受影響、回收量等，都仍待衛生局確認。各縣市的資料，仍在陸續掌握中，預計會搜集到傍晚，食藥署整理後，預計周一將公布。
針對綠藤生機「專心護唇油－莓紅版」及其原料，目前都還在複測中。王德原說明，複測是由國家實驗室進行，因蘇丹紅在化粧品的檢測方式是新開發的，檢測結果涉及許多處分，數字都不能錯，「有沒有是一件事，有多少又是一件事」。
他舉例，假設業者說蘇丹紅是不小心污染，非蓄意添加，定量結果發現蘇丹紅的量確實很低，我們可能就會採納這個說法。因蘇丹紅是人工色素，業者標榜原料是天然萃取，但若定量結果卻顯示檢出量很高，則明顯涉及摻偽假冒。精準定量，是為了作為法律判決的依據，相關結果尚未出爐。
由於「亦鴻企業有限公司」原料是從新加坡輸入，由Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 所製造，食藥署已通知新加坡主管機關，請他們協助調查。王德原說，目前看來，新加坡是主要的源頭，10月底的中國新聞，分析結果也推測和新加坡供應商有關，若真的來自新加坡，業者可能會去求償。與此同時，食藥署也會和行政院消費者保護處研議如何提供業者一些資源。
