蘇丹紅化妝品風波延燒 石崇良：全案移送檢調、將列後市場查驗項目

台灣首次傳出化妝品檢出「蘇丹4號」，衛福部長石崇良今（26）日說明，這次事件是食藥署注意到國外相關新聞後追溯並查驗原料所發現，目前掌握問題原料流向約14家業者，其中12家有相關產品，累計涉及20個品項，他強調，相關查驗仍會持續進行，蘇丹紅也將在未來一段時間列入後市場查驗項目。至於違法輸入業者，石崇良指出，裁處最重500萬元罰鍰，全案也已移送檢調偵辦，如釐清有惡意添加情節，將要求給予最重處分。

石崇良表示，這次蘇丹紅事件是國內首度發生，相關查驗與流向追蹤仍在持續進行中。針對外界關切未來是否會在邊境一律對所有原料化驗，他說明，化妝品管理原則在全球大致相同，許多化學原料具有多重用途，並非專供化妝品使用，因此各國對化妝品的管理，多是以「成品管理」為主，在製程與產品本身設下規範，而不是逐一從邊境管制所有原料。

石崇良指出，我國已陸續發布化妝品可用、禁用成分等相關規定，也訂定化妝品優良製造規範（GMP），輔導業者強化製程管理；同時透過後市場監測機制，歷年已化驗數千件產品，檢驗項目包含重金屬含量、微生物及部分禁用化學品。未來一段時間內，蘇丹紅也會被列入後市場查驗的項目之一。

至於上游來源，石崇良說明，目前掌握的是由一間新加坡商將原料輸入國內，再沿著這條線往下追查下游業者流向，是否還有其他上游來源，仍需進一步瞭解。他指出，相關案件已移送檢調偵辦，由檢方介入調查，且我方已對新加坡方面去函，但目前尚未收到回應。

