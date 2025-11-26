蘇丹紅化妝品「新增1代工業者」食藥署曝「這款潤唇膏」暴增6000支下架
記者簡浩正／台北報導
國內首度在化粧品驗出蘇丹紅色素，問題原料至少出貨12家業者、最新波及20項產品。不過衛福部食藥署今（26）日更新不合格資訊，其中，慶生堂化粧品股份有限公司 (代工) 的產品編號6「COOL GIRL護唇精華 」，委託業者更新為庫葛兒股份有限公司委託得昕生物科技股份有限公司(高雄市) ；產品編號1「古寶亮澤修護潤唇膏 」，委託業者：無患子生技開發有限公司 (臺南市)，下架數量則增為6000支。
食藥署持續追查新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件。昨晚表示已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，共涉及20項產品，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。
食藥署長姜至剛今早在立院衛環會時，則表示這一波查到的20個問題產品中「有2個沒有登錄」將開罰，包括慶生堂化粧品股份有限公司代工之「綻妍潤色護唇膏」(委託業者：馨妍藝美有限公司(臺南市)及孟鄉生化科技股份有限公司(臺中市)之「EYELESS 超導水凝法令膜」，將處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。
食藥署今日傍晚則再度更新「使用檢出蘇丹4號原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單」，以紅字更新部分產品資訊、下架數量、以及所在縣市等。內容包括編號5彤采妮股份有限公司「未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」(委託業者：軒郁國際股份有限公司) 更新為臺北市；編號8慶生堂化粧品股份有限公司 (代工) 的產品編號1：古寶亮澤修護潤唇膏 (委託業者：無患子生技開發有限公司)更新為臺南市，下架及封存數量從昨日5977支增為6000支；產品編號6：COOL GIRL護唇精華 ，委託業者更新為庫葛兒股份有限公司委託「得昕生物科技股份有限公司」 ，更新為高雄市等。
古寶無患子是國內知名清潔品牌，涵蓋臉部、頭皮、身體、居家等項目，此次陷入蘇丹紅風暴，讓不少民眾相當驚訝。古寶無患子生技公司也發出聲明，強調已全面回收商品，並主動向消費者退款。於11月23日已主動透過簡訊及APP，聯繫從上架以來訂購過古寶亮澤修護潤唇膏的每一位消費者，「說明在狀況未明下，我們停止該產品銷售、提醒停止使用，並且已經自主完成退款、等值紅利點數，協助回收退貨，保障消費者權益。」
