「蘇丹紅化妝品」連環爆！醫曝恐引發慢性發炎、細胞損傷甚至癌症
衛福部食品藥物管理署近期公布化粧品檢驗結果，顯示共有12家業者、18款產品檢出禁用色素「蘇丹紅」。對此，基因醫師張家銘指出，蘇丹紅是非法食品色素，尤其II與IV型會阻礙肝臟酵素AKR1D1，導致膽酸代謝受阻，引發慢性發炎、細胞損傷及潛在癌症風險，還可能影響腎臟、免疫與腸道微生物。他提醒民眾注意食品來源、保護肝臟、定期檢查並提早調整生活習慣，以降低長期健康風險。
張家銘醫師今（27日）在臉書粉專針對近期的蘇丹紅事件發文指出，蘇丹紅分成1到4類（Sudan I–IV）是工業用偶氮染料，被非法添加於食品中，對肝臟、腎臟與消化道具有毒性，且疑似致癌。這次事件不僅引起公眾恐慌，也反映了人們對健康的焦慮與無力感。張家銘認為，真正需要關注的問題是這些染料進入人體後留下了什麼痕跡，以及我們是否能夠檢測、處理和預防其影響。
他在文中詳細介紹了蘇丹紅II與IV的危險特性。2025年發表在《Ecotoxicology and Environmental Safety》的研究顯示，這2種色素不僅顏色深、染得均勻，更會直接阻礙肝臟內關鍵酵素AKR1D1（醛酮還原酶1D1型）的功能。
AKR1D1像肝臟代謝的交通指揮官，負責膽酸代謝。一旦被蘇丹紅佔據，整個代謝網路就會出現「塞車」，導致膽酸堆積，引發慢性發炎、細胞損傷，甚至可能增加癌細胞生長的機會。分子動力學模擬也顯示，蘇丹紅II與IV能與酵素活性口袋中的Tyr-219與Trp-230等關鍵胺基酸形成穩定結合，造成競爭性抑制，使肝細胞長期暴露在風險之中。
張家銘指出，這些影響並非完全看不見。當AKR1D1被抑制時，常見症狀包括餐後脹氣、油膩食物消化不良、餐後想睡、排便黏稠且味道重、皮膚瘙癢，以及肝功能指數輕微升高或脂肪肝惡化。這些表徵雖不算重大疾病，但可能預示肝臟代謝功能逐漸受損。
此外，他強調蘇丹紅對身體的影響不僅限於肝臟。它可能引起腎臟慢性發炎，干擾細胞週期，加速細胞凋亡，打亂正常細胞生存節奏；甚至可能影響腸道微生物群，降低免疫力。免疫系統中負責清除異常細胞的「自然殺手細胞」運作也可能受阻，進一步增加慢性疾病與惡性轉變的風險。
值得注意的是，研究顯示蘇丹紅II與IV在極低濃度下就能促進肝癌細胞生長，長期低劑量暴露就可能提高癌症風險。由於染料在腸胃代謝後殘留性高，且細胞色素CYP1A1處理效率低，張家銘表示，它們有可能持續累積在肝臟，造成更長期的損害。
張家銘還在文章中提供了日常生活中的4大防護建議：首先，要辨識可疑食品，避免來路不明或顏色過度鮮紅的產品，如辣椒粉、滷味醬、辣油和香料粉；其次，保護肝臟代謝功能，包括減少酒精、控制體重、減少加工食品，並多攝取綠色蔬菜、豆類及十字花科蔬菜，以支持肝酵素修復；第三，養成定期檢查習慣，肝功能檢查與腹部超音波至少1年1次，有肝病家族史或脂肪肝者建議半年1次；第四，有慢性病或遺傳風險的人需提早調整生活方式，以維持代謝平衡。
他強調，真正可怕的不是「吃到什麼」，而是身體代謝不掉什麼。蘇丹紅會停留在人體關鍵的代謝引擎上，如果身體無法及時代謝與修復，就可能引發慢性發炎與癌症，「食安事件是警訊，但每個人身體的反應才是真正的核心。與其害怕，不如開始行動。每天吃進去什麼、選什麼樣的食物、讓自己有沒有好好代謝，才是影響健康的關鍵。」
