「蘇丹紅化妝品」重創肝腎還致癌！4現象慘了：飯後想睡也中

記者施春美／台北報導

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部已通知12家化妝品業者預防性下架。（圖／食藥署提供）

近來台灣化粧品中驗出禁用的蘇丹色素，引發關注。醫師張家銘表示，蘇丹紅會卡住肝臟的代謝核心，造成肝、腎、消化道毒性，且可能致癌。人即使吃進很少，若是長期低劑量暴露，就可能提高罹癌風險。患者可能出現容易腹脹、飯後想睡、排便變黏、味道重、皮膚莫名發癢，這時肝功能與脂肪肝可能已經惡化了。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，今年(2025)發表在《Ecotoxicology and Environmental Safety》（生態毒物學與環境安全）的研究，整理了蘇丹紅的特性，及對健康的影響。

該研究指出，蘇丹紅2號及4號對健康影響較大，會卡住肝臟裡處理膽酸的重要酵素AKR1D1，此酵素負責膽酸代謝的流通，一旦被蘇丹紅佔據，代謝會出現問題，造成膽酸堆積，進而引發慢性發炎，並增加致癌風險。

至於蘇丹紅留下的痕跡，他表示，當AKR1D1 被抑制，膽酸代謝不順，最常見症狀包括肚子易脹氣；餐後想睡；排便變黏、味道變重；皮膚莫名發癢。此時，肝功能檢查輕微升高、脂肪肝惡化，這些都可能是肝臟代謝受到阻礙，不是大病，但卻是慢慢出問題的開始。

蘇丹紅的全面影響：代謝、發炎、免疫與癌症的風險

張家銘表示，這類色素染料除了不利肝臟代謝廢物，也可能引起腎臟的慢性發炎與功能異常。它還會干擾細胞週期、加速細胞凋亡；造成腸道微生物群的失衡，讓消化變得更敏感、免疫力變差。

張家銘表示，這些都是目前還未被廣泛認識的「慢性健康風險」，雖然不一定會馬上致癌，但卻能悄悄地改變我們身體的代謝、免疫與發炎反應，使我們更容易在未來走向慢性疾病與惡性轉變的路。

癌細胞的開關 可能已因蘇丹紅被按下去

張家銘表示，肝癌細胞的實驗發現，蘇丹紅2號與4號在極低濃度（0.1 微莫耳）下就能促進癌細胞生長。這意味著，僅是長期低劑量暴露，就可能讓體內癌症風險提高。

針對如何對抗這類毒物，張家銘提供日常生活中的4大重點:

1. 辨識可疑食物，從源頭避開高風險染料。

2. 保護肝臟代謝。

少碰酒精、控制體重、減少加工食品。多攝取綠色蔬菜、豆類、十字花科蔬菜，這些食物有助於肝酵素修復。

3. 養成定期檢查的習慣

一年一次肝功能與腹部超音波，對有脂肪肝、B/C 肝或家族病史的人建議半年一次。如果最近疑似接觸染料，建議一至三個月內抽血檢查肝指數，讓身體告訴我們真實的狀況。

4. 有慢性病或遺傳風險的人，更需要提早佈署。

