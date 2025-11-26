蘇丹紅化妝品20項全下架 石崇良：避免重演 擬納入後市場查驗項目
台灣首見化妝品檢出禁用的蘇丹色素，衛福部長石崇良今天表示，全數下架檢出蘇丹色素的20項產品，另因化妝品原料種類繁多，各國對於化妝品管理多以「製程管理」為核心，為避免事件重演，食藥署研化粧品擬未來會將蘇丹色素納入後市場例行查驗項目。食藥署也將於本周內重罰涉案原料進口商新台幣500萬元，並已將案件移送檢調。
衛生福利部食品藥物管理署日前獲悉，有中國問題產品在台灣網購平台販售，經查台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市。
石崇良今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告，並備質詢。
石崇良會前接受媒體聯訪，媒體提問中央如何規畫防範蘇丹紅化妝品事件重演，他表示，這次是台灣首次在化妝品中檢出禁用的蘇丹色素。因食藥署監控到國外出現警訊後，主動展開追查，進而發現進口商輸入問題原料，供應14家業者，其中12家使用相關產品，共涉及20個品項，商品全數下架。
石崇良說，業者擔心事件重演，但反映普遍缺乏檢驗技術，需要中央協助。未來是否在邊境對原料進行化驗，恐需審慎評估，因全球化妝品管理原則大致相同，化妝品原料種類繁多，並非所有化學品都專用於化妝品，各國多以「製程管理」為核心。
石崇良說明，對於化妝品管理，台灣同樣是發布相關原料准用與禁用規定、訂定優良製造標準（GMP）規範並輔導業者，強化製程控管，同時未來研擬加強市售產品的後市場監測，未來一段時間會將蘇丹色素納入例行查驗項目。
石崇良指出，由於影響範圍廣大，食藥署將於本周內重罰進口商亦鴻公司500萬元，並已將案件移送檢調，確認進口商是否涉及惡意行為。若確認有惡意添加情事，將予以最嚴厲處分。
石崇良表示，目前可知，問題化妝品源頭為進口商輸入的問題原料，影響下游多家企業。食藥署將沿此供應鏈向下追查，至於是否還有其他上游業者涉入，仍待釐清。食藥署也已通知新加坡衛生主管機關，了解原料問題來源，但對方目前尚未回應。
