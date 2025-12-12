蘇丹紅化粧品再增18項 NARS中鏢 韓貨也有事

國內外化粧品接連遭查出含蘇丹色素4號，食藥署今天（12）再公布18項產品受影響。（示意圖／王家瑜攝）

國內外化粧品接連遭查出含蘇丹色素4號，食藥署今天（12）再公布18項，包括美國進口「NARS裸光賦活超能修護霜」、韓國進口「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，其中艾多美凝萃撫紋萬用棒仍在國內流通，由衛生局持續清查，要求下架不得販售。目前國內外化粧品累計波及16家業者、39項化粧品。

食藥署持續積極追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號事件，今日公布最新查核結果，新增2項輸入化粧品，其中1項是食藥署會同衛生局擴大查核，自艾多美股份有限公司抽樣，由韓國製造且仍在國內流通的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出蘇丹4號。

食藥署副署長王德原說明，艾多美股份有限公司涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。目前已下架1208支，由衛生局持續清查中。

另1項為法徠麗股份有限公司主動通報，由美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。王德原說明，該業者為自主檢驗、自主通報，並且已經完成下架回收共310罐，將由衛生局依實際情況處置。

食藥署今天亦公布新增16項國產化粧品含有蘇丹色素4號，包括龍興生化國際股份有限公司的「水漾玉露賦活安瓶」、「激活逆齡精萃」等產品，采伊美學有限公司的「胜肽護髮精油」，愛比森國際股份有限公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」。

王德原說明，這16個品項都是原料進口商「亦鴻企業有限公司」的下游，在第一波處理的時候已經預防性下架，目前持續清查下架數量。另外，本次新增

4批號原料，其中3批號（2024-03-19、2024-10-04、2025-06-17）是由衛生單位持續追查發現，1批號（2025-02-04）為業者「龍興生化」自主通報。

王德原強調，食藥署在11月4日正式發文給相關公協會，請所有化粧品業者清查，11月6日也透過化粧品登錄系統，將訊息發布給所有登錄業者。該問題原料是由3個植物萃取成分組成，所以從登錄系統可以看到哪些業者有用到這3種成分，並且個別提醒這些業者。

另外，食藥署先前已主動聯繫問題原料來源國新加坡。王德原說明，已收到新加坡衛生科學局的電子郵件初步回應，蘇丹色素4號在該國也是化粧品禁用色素，他們也會展開調查；食藥署會持續保持聯繫，看有無進一步調查結果。

