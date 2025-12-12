蘇丹紅化粧品再增18項 NARS中鏢

蘇丹紅化粧品風波持續擴大，食藥署12日公布新增18項受波及產品，包括美國進口「NARS裸光賦活超能修護霜」，由業者主動通報完成回收下架310罐；韓國進口「艾多美凝萃撫紋萬用棒」仍在國內流通，由衛生局持續清查並要求下架不得販售。目前含蘇丹色素4號的化粧品累計達39項，波及16家業者。

食藥署持續追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號，12日公布最新查核結果，新增2項輸入化粧品，其中1項是食藥署會同衛生局擴大查核，自艾多美股份有限公司抽樣，由韓國製造且仍在國內流通的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」。

廣告 廣告

目前「艾多美凝萃撫紋萬用棒」已下架1208支，由衛生局持續清查中。食藥署副署長王德原說明，艾多美股份有限公司涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，後續將由衛生局裁處。另1項為法倈麗股份有限公司主動通報，由美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」，已下架回收310罐。王德原說明，該業者為自主檢驗、自主通報，並已完成下架回收，將由衛生局依實際情況處置。

食藥署12日公布新增16項國產化粧品含有蘇丹色素4號，包括采伊美學有限公司的「胜肽護髮精油」、愛比森國際股份有限公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」，以及龍興生化國際股份有限公司的「水漾玉露賦活安瓶」、「激活逆齡精萃」、「紅夢露精華」等產品。

王德原指出，這16個品項都是原料進口商「亦鴻企業有限公司」的下游，11月第一波處理時已預防性下架，目前持續清查下架數量。另外本次亦新增4批號問題原料，其中3批號是由衛生單位追查發現、1批號是由龍興生化國際公司自主通報，相關批號已回溯至去年，將持續追查，避免漏網之魚。