蘇丹紅化粧品增18項違規！護髮精油、按摩油都中鏢 NARS也在列

多項化粧品驗出禁用色素「蘇丹紅」。圖僅示意。（示意圖／Pixabay）

台灣日前首次在化粧品中驗出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，衛福部食藥署今早（12日）再公布最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，新增達18項，包括美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」、韓國進口的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」等等， 食藥署要求全面下架問題產品，不得販售，後續將由衛生局進行裁處。

食藥署今日新增2項輸入化粧品，其中1項是艾多美股份有限公司的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，為韓國製造且仍在國內流通，該產品係由食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化粧品時，衛生局自該公司抽樣，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，要求下架問題產品，不得進行販售，後續會由衛生局裁處。

廣告 廣告

另1項則為法倈麗股份有限公司主動通報，由美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。

對此，食藥署副署長王德原說明，「艾多美凝萃撫紋萬用棒」目前已下架1208支，衛生局仍持續清查中；而「NARS 裸光賦活超能修護霜」也完成回收310罐，但因為於該產品屬進口成品，製程及原料來源均在國外，因此無國內原料批號可供追溯，關於後續是否裁處，會由地方衛生局依情節進行判斷。

另外，食藥署今天也公布新增16項國產化粧品含蘇丹4號，為亦鴻公司下游業者使用問題原料製造的產品，目前已自主下架。食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品時，發現4批原料檢出蘇丹4號，其中有3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠，1批來自國內業者自主通報。

●國產違規品項如下：

歐萊德國際股份有限公司的「植物紅色A」（半成品）

沛諾美學生技國際有限公司的「HARYA PDRN賦活新生噴霧」、「山花精萃活膚機能水」、去角質霜、腮紅露、按摩油及金盞花油

愛比森國際股份有限公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」

龍興生化國際股份有限公司的「水漾玉露賦活安瓶8.3g」、「晶球賦活安瓶系列（組合產品中之紅韻晶球逆齡安瓶）8.3g 2瓶」、「激活逆齡精萃8.3g」、「紅夢露精華8.3g」、「SLR-I 時光賦活安瓶8.3g4; SLR-I 時光賦活霜*1組合產品」

寶實業股份有限公司的「Mini Lip Oil」

柏瑞有限公司的「The Youthful Skin Blending Serum Mist(Pink) 100mL」

采伊美學有限公司的「胜肽護髮精油（免沖洗）」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

零地主戶1／老家都更增值也恐「被洗出」 建商標榜「無原住戶」原因曝光