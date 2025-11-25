蘇丹紅化粧品新增2品項 將罰進口商500萬

▲國內檢出含有蘇丹色素的化粧品再新增品項，而食藥署表示因影響過大，預計本週會直接處分上限500萬。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（25）日晚間發布檢出使用蘇丹4號原料產品清單，由恬雅生物科技有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司製造的「辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷)」、益通泰商業有限公司委託的Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜。另外，也因影響過大，食藥署副署長王德原說明，預計本週會由食藥署直接處分500萬，為最高上限。

針對部分化粧品使用到蘇丹色素4號問題原料產品，食藥署副署長王德原說明，已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，新增雅生物科技有限公司、益通泰商業有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司製造的「辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷)」MFG:2025. 07.11 LOT: GKA1、Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜 LBA1A。

廣告 廣告

進口商釀公共危害 食藥署：預計本週開罰500萬

王德原說，已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售，也因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第24條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

另外針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害，王德原也表示，影響甚鉅，會由衛福部食藥署依違反同法第6條規定及第22條，直接裁處新台幣500萬元罰鍰，預計本週開罰。

食藥署提醒，化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。

相關「化粧品輸入原料含禁用色素專區」不合格清單

更多 NOWnews 今日新聞 報導

歐萊德、未來美中鏢！買到蘇丹紅化粧品怎麼辦 4業者處理一次看

古寶無患子上榜！蘇丹紅化粧品產品清單一次看 食藥署：詐欺行為

食藥署查蘇丹紅化粧品！18項產品歐萊德、古寶無患子中鏢