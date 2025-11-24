蘇丹紅化粧品濃度超標1500倍！無患子「這產品」也中標

違禁色素蘇丹紅首次在化粧品中檢出，濃度超高！衛福部食藥署今（24）日公布最新查驗進度。食藥署副署長王德元表示，新加坡 Campo Research 出口、由國內「亦鴻企業有限公司」輸入的「紅色複方」原料，其三批次產品檢出禁用色素蘇丹4號，依台灣法規應是不得檢出的0 ppm，但檢驗結果濃度分別為 1177 ppm、1151 ppm、1486 ppm嚴重超標。

食藥署上周公布使用「亦鴻企業有限公司」輸入的「紅色複方」原料的14家國內業者、18項產品清單（含1家國外業者與1家原料出口商），其中包含消費者熟悉的歐萊德、綠藤生機（綠藤生物科技）、慶生堂、彤采妮、沛諾美學、生醫公司等。綠藤的「專心護唇油－莓紅版」三個批號亦檢出蘇丹紅 48〜54 ppm，雖低於原料濃度，但仍屬禁用、不得上市販售。

原料超標近1500倍 食藥署：疑涉刻意攙偽，不排除刑事責任

王德元指出，一般化妝品中的蘇丹紅色素應為 0 ppm（完全禁用）。此數值意味著污染並非偶發混入，而類似於「直接以高濃度蘇丹色素假冒天然紅色原料」的狀態。該案疑涉意圖攙偽牟利，已「主動提供關鍵事證予檢調」，並與司法單位合作追查原料源頭，避免高濃度禁用染料再度流入市面。

綠藤的「專心護唇油－莓紅版」三個批號均檢出蘇丹紅（48、50、54 ppm），屬違規下架回收。歐萊德部分批號養髮液、慶生堂多款委託製造之護唇膏、護唇精華，也都列在回收名單中。

▌12 家國內業者、18 項產品完整清單（含半成品）

以下依食藥署 11/24 公布資料整理，民眾可逐項比對。

【1】上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）：無國內產品。

【2】傑艾莉國際貿易有限公司（新北市）：身分為原料出口商，無消費性產品。

【3】歐萊德國際股份有限公司（桃園市）：歐萊德男用養髮液，批號：01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471。

歐萊德女用養髮液（半成品）：批號：5201。

【4】沛諾美學生技國際有限公司（桃園市）：MIAU PDRN 極度修護噴霧，批號：510201。

【5】彤采妮股份有限公司（彰化縣）（委託業者：軒郁國際股份有限公司）：未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏 100Ml，批號：TE414、TE624、TE815

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏 8mL，批號：TE414。

【6】沛美生醫科技股份有限公司（台中市）：皆為尚未上市之研發品，球精華、奶油髮霜、奶油面霜。

【7】愛比森國際股份有限公司（台北市）：初步調查未使用問題原料（持續清查）。

【8】慶生堂化粧品股份有限公司（嘉義縣）：古寶亮澤修護潤唇膏（委託業者：無患子生技），批號：125D12。

炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉（委託業者：植肌生技），批號：125G07。

綻妍潤色護唇膏（委託業者：馨妍藝美），批號：125H16。

波波要趣了假日口紅 #03（委託業者：索尼國際），批號：125J13。

CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華（半成品），批號：22-251000014。

COOL GIRL 護唇精華（半成品），批號：11-250800001、11-251000019、11-251100005。

【9】威欣利實業股份有限公司（新北市）。軒郁琥珀微臻逆齡緊緻膠囊（委託業者：軒郁國際），批號：POI010001

【10】龍興生化國際股份有限公司（台中市）：初步未使用，持續清查。

【11】將寶實業股份有限公司（台南市）：初步未使用，持續清查。

【12】綠藤生物科技股份有限公司（台北市）：專心護唇油－莓紅版（半成品），批號：M25062702、M25073001、M25100701。

【13】孟鄉生化科技股份有限公司（台中市）：EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）（委託業者：益通泰），批號：510-11409080005。

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil（委託業者：瑞崎、外銷）

批號：510-11403040017、40019、40020、40021

豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜（委託業者：駿逸）：批號：510-11401030005。

【14】柏瑞有限公司（台北市）：初步未使用，持續清查。

食藥署：已價購市售產品搶時間檢驗 LC/MS/MS確認污染程度

王德元指出，為釐清污染範圍，本次並非等待業者通報，而是直接「價購市售成品」，並由國家實驗室優先開發高靈敏度的 LC/MS/MS（液相層析串聯質譜）檢驗法，再輔以高濃度LC分析確認結果，以排除化妝品基質造成的干擾。目前所有批號檢驗結果均已公布於專區。

下架、回收、最高罰500萬元 禁止販售、展示與試用

王德元表示，市面上所有檢出蘇丹紅之化妝品，均違反「化粧品衛生安全管理法」第6條規定：將由所在地衛生局裁罰 2 萬～500 萬元，不得供應、販售、展示、試用或贈送，須限期全面回收並銷毀。

王德元提醒，若家中有清單中的疑慮產品，請立即停止使用，可依原購買通路辦理「退貨或換貨」，若使用後出現紅腫、搔癢，請立即就醫。更呼籲消費者選購化妝品應確認「合法登錄」與「來源清楚」若發現疑似不良品，可致電 02-2521-5027 或上網通報「上市後品質管理系統」