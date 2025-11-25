蘇丹紅化粧品第二波產品曝光！買到「這2款面膜」快退貨

蘇丹紅化粧品事件再擴大，衛福部食藥署今（25）日公布最新一波受波及產品清單。針對新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd.生產，並由國內「亦鴻企業有限公司」進口的「紅色複方」原料涉嫌含有禁用色素「蘇丹4號」事件，公布最新第二波產品清單及回收進度。

食藥署副署長王德元強調，目前針對涉案產品依法啟動「第1級回收」，要求業者在14日內完成回收作業，並同時重罰原料進口商「亦鴻企業有限公司」500萬元。

第二波名單新增2面膜 問題產品增至20項

食藥署今日會同地方衛生局持續清查「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，更新統計顯示，截至目前為止，使用到問題「紅色複方」原料的化粧品已增加至20項產品。

廣告 廣告

在這次更新的產品名單中，新增了2項面膜類產品，衛生單位已要求相關業者立即進行全面下架與回收：

「辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）」，委託廠商：恬雅生物科技有限公司，批號：MFG:2025.07.11LOT:GKA1。

「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜」，委託廠商：益通泰商業有限公司，批號：LBA1A。

王德元強調，所有受影響的20項產品，食藥署已要求立即全面下架、不得販售，並依據《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，啟動最高級別的「第1級回收」。依據「化粧品回收處理辦法」，製造或輸入業者必須在14日內完成回收作業。

王德元表示，若業者屆期未能完成回收，將依同法第24條規定，處以新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，衛生局將持續共同督導，以確保市面上無違規產品流通。