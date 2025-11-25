蘇丹紅化粧品重罰進口商500萬

▲衛福部食藥署清查摻入蘇丹紅化粧品清單，預計本週處分進口商500萬。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 食藥署25日晚間公布蘇丹色素原料使用產品清單，新增2品項。而食藥署副署長王德原提到，預計本週會由食藥署直接處分500萬。另外，目前還有多少產品使用到，他表示，「我也沒辦法掛保證還會不會有新的出來。」目前與衛生局配合持續清查。

針對部分化粧品使用到蘇丹色素4號問題原料產品，食藥署副署長王德原說明，已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，新增恬雅生物科技有限公司、益通泰商業有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司製造的「辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷)」MFG:2025. 07.11 LOT: GKA1、Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜 LBA1A。

王德原受訪時表示，相關產品會由衛生局進行回收，確認完成後才銷毀。另外，根據《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業。

預計本週開罰進口商500萬 食藥署：無法保證還會不會有新的

王德原提到，原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，也未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害，影響甚鉅，因此會由衛福部食藥署依違反同法第6條規定及第22條，直接裁處新台幣500萬元罰鍰，預計本週開罰。

但被問到還有多少產品使用到，王德原則說，「沒辦法保證還會不會有新的出來」目前配合衛生局與業者清查。他表示，若有去過工廠就知道，生產的產品、配方等會持續變動，是相當複雜的過程。

相關「化粧品輸入原料含禁用色素專區」不合格清單

