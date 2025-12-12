蘇丹紅化粧品風暴擴！NARS淪陷 下架310罐修護霜

國際品牌NARS也受到蘇丹紅波及，緊急下架310罐修復霜。（圖／食藥署提供）

蘇丹紅化妝品風暴持續擴大，食藥署公布再新增18項受污染產品及4批問題原料，累計受波及品項已達39項，連國際知名品牌NARS的修護霜及韓國艾多美的撫紋棒都「中鏢」！食藥署副署長王德原表示，已要求問題產品全面下架，由衛生局進行裁處。專家提醒，消費者購買化妝品時應特別留意成分標示，「鱧腸萃取、印度楝葉萃取或辣木籽油」同時出現，就可能存在含有蘇丹紅4號的風險，應提高警覺！

國際品牌NARS也受到蘇丹紅波及，緊急下架310罐修復霜。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長王德原表示，已要求所有問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局進行裁處。此次新增的18個問題品項中，包含3批號的NARS裸光賦活超能修護霜（產地：美國）已完成310罐的下架作業，目前官網與專櫃都已找不到該產品。專櫃店員也證實，目前該系列只剩水凝霜、晶萃及精華水可供購買。

廣告 廣告

原產地韓國的艾多美凝萃撫紋萬用棒，也被列為蘇丹紅化粧品清單內。（圖／食藥署提供）

除了美國產品，來自韓國的艾多美凝萃撫紋萬用棒也被檢出含有蘇丹紅，已緊急下架並封存1208支。國產產品方面，亦鴻公司下游的機能水、凍齡膜和安瓶等多項產品也被列入問題清單。食藥署公布新增的4批原料中檢出蘇丹紅4號，其中1批是由業者自主通報。

蘇丹紅化粧品風暴擴大，總計影響品項擴大到39項。（圖／AI製圖）

食藥署同時點名歐萊德、沛諾美學、沛美生醫、愛比森和龍興生化等多家大廠的各種產品都受到波及，部分是委託製造的產品。關於供應問題原料的新加坡廠商，王德原指出，蘇丹紅也是新加坡當局的禁用色素，該局已開始進行相關調查。

專家示警，內容物可以檢查是否含有特定的成份。（圖／AI製圖）

針對外界質疑有8個月的追查空窗期，食藥署駁斥這一說法，表示已追查去年的產品批號，但不排除有尚未發現的問題產品。萬能科大化妝品應用與管理系助理教授李文鴻提醒民眾，購買化妝品時應特別注意成分，若產品同時含有鱧腸萃取、印度楝葉萃取或辣木籽油這三種成分，就可能存在含有蘇丹紅4的風險。由於這些化妝品都是直接接觸皮膚使用，專家警告民眾應提高警覺，避免使用可能含有蘇丹紅的產品，以保護自身健康。食藥署表示將持續進行調查，以防還有未爆彈存在。

更多 TVBS 報導

「其他植物性著色料」偷渡蘇丹紅 食藥署：邊境難全面管

蘇丹紅風暴擴！波及歐萊德養髮液 董座轟「原廠欺瞞」 上游遭重罰500萬元

蘇丹紅流14業者！「養髮液、潤唇膏」封存 歐萊德受害

口紅「太持色」可能非天然 醫：蘇丹紅顯色、便宜

