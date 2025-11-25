蘇丹紅化粧品風波擴大 原料進口商2原因遭罰500萬元

新加坡「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號，食藥署今天（25）公布最新進度，新增2項化粧品受波及，累計達20項，須在14天內全數完成回收作業。（食藥署提供）

新加坡「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號，食藥署持續追查，今天（25）公布最新進度，新增2項化粧品受波及，累計達20項，須在14天內全數完成回收作業。另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，且未如實提供合格的檢驗報告，造成公共危害，食藥署將於本周開罰500萬元。

食藥署副署長王德原說明，已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，更新統計至今共涉及 20項產品。除了昨日（24）公布的18項，新增2項包括：辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）、Dr.future長泰健康超微導法拉力膜－超微導水凝膜。

食藥署已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。王德原說明，本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第 24 條處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，且未如實提供合格的檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處500萬元罰鍰。王德原說明，將由食藥署直接對業者開罰。

