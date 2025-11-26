蘇丹紅化粧品風波 食藥署追溯8個月空窗進口

（中央社記者陳婕翎台北26日電）蘇丹紅化粧品風波，立委今天指出，海外2月傳警訊，國內10月才展開行動，要求徹底清查「空白8個月」問題進口商輸入多少紅色複方。衛福部食藥署允諾2週內完成追溯。

衛生福利部長石崇良等人列席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告，並備質詢。

衛生福利部食品藥物管理署日前獲悉，有中國問題產品在台灣網購平台販售，經查台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等業者，影響高達20個品項。

民進黨立委劉建國表示，國外在早在2月左右就已有警訊。劉建國說，食藥署10月底接獲資訊清查，很難理解為何會出現長達8個月的資訊空白，針對問題原料商過去8個月的進口數據都應重新掌握，包括自新加坡輸入複方原料的時間、每月每週的進口量等，釐清這段期間可能發生多少次攙偽假冒行為、犯行嚴重程度，可能影響後續裁罰輕重。

食藥署長姜至剛表示，2週內掌握問題進口商2月至10月進口多少與問題原料相同的紅色複方原料。因應蘇丹紅化粧品風波，已啟動不限批號的全面檢驗，積極追查所有可能受影響的產品，目前發現共有3批原料異常，而非全部原料都有問題，受影響20項產品已全面下架。

國民黨立委王育敏指出，蘇丹紅事件延燒2年，從食品到化粧品都受到污染，每次都只能事後亡羊補牢，無法在源頭即加以阻斷。這化粧品的原料源頭就已被摻入蘇丹紅，下游延伸出的產品種類非常廣泛，從養髮液、噴霧劑、口紅到面膜都有波及，影響範圍極大。

王育敏表示，台灣民眾原以為胡椒、咖哩等食品少吃就沒事，沒想到如今連化粧品也含有蘇丹紅，塗在嘴上的產品更可能被吃下肚。除了後市場稽查出問題，邊境查驗也有漏洞，衛福部對化粧品管理原本採許可制，但後來改為登錄制，質疑制度轉變恐怕成為另一個防不住問題的破口。

國民黨立委陳菁徽關心這次蘇丹紅事件，化粧品產品登錄平台系統是否有未登入情形。食藥署回覆20件違規產品有2件未登錄，經查為慶生堂化粧品股份有限公司代工「綻妍潤色護唇膏」及孟鄉生化科技股份有限公司「EYELESS 超導水凝法令膜」，未完成產品登錄。

未依規定登錄者，涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。姜至剛表示，化粧品登錄管理方式，與國際化粧品管理模式一致，歐美、日本、加拿大都是採取相同做法，針對部分高風險產品仍有精進調整空間，可進一步研議。

石崇良說，化粧品管理涉及多種化學原料，難從源頭全面掌控。化粧品的管理需要仰賴優良製造標準（GMP）與後市場監管。自明年7月1日起，所有化粧品製造場所都須符合GMP規範，加強製程管理，要求業者加強自主管理，同步強化後市場查驗，對類似產品將進行更嚴格的檢測。（編輯：管中維）1141126