蘇丹紅化粧品 知名品牌「NARS」也中鏢

[NOWnews今日新聞] 針對部分化粧品使用到摻入蘇丹色素4號的原料，食藥署重罰原料進口商500萬，也陸續清查下游業者產品。食藥署今（12）日公布，新增2項輸入化粧品，包括韓國製造的「艾多美股份有限公司」被檢出蘇丹色素4號；另外還有國際知名品牌「NARS 裸光賦活超能修護霜」主動驗出蘇丹色素4號，自主通報共310罐完成下架。

食藥署副署長王德原說，食藥署會同衛生局查核市售輸入化粧品，發現韓國製造的「艾多美股份有限公司」凝萃撫紋萬用棒，經衛生局抽樣到食藥署國家實驗室，檢出含有禁用色素蘇丹4號。目前1208支下架，但仍在國內流通，衛生局清查中。

王德原提到，因涉嫌違反化妝品衛生安全管理法第6條，要求問題產品要下架。後續也會由衛生局進行調查並進行裁處。

另外，王德原說，另外是「法倈麗國際股份有限公司」自主通報美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」由公司自主送驗，檢出蘇丹色素4號後，通報並主動下架、共310罐完成回收。

王德原表示，國產品項則新增16個，皆為亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號，3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠、1批來自國內業者自主通報。

另外，先前已發函給新家坡，王德原提到，已收到新加坡的主管機關、新加坡衛生科學局以電子郵件初步回應，說明蘇丹色素4號在新加坡也是化妝品的禁用色素，因此會針對此事開始進行調查。

根據食藥署蘇丹色素化粧品最新查核結果，目前共累計39品項。

