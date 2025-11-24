蘇丹紅化粧品！18產品公布 古寶無患子中鏢

▲食藥署24日公布最新清查情況，12家業者中，有18項產品使用到蘇丹色素4號，包括古寶無患子生技公司的亮澤修護潤唇膏等。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 國內有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素，而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，食藥署24日公布最新清查情況，及產品定量檢驗結果等，其中共12家業者中，有18項產品使用到蘇丹色素4號，包括古寶無患子生技公司的亮澤修護潤唇膏、歐萊德男用養髮液等。食藥署副署長王德原說明，此為攙偽假冒蘇丹色素，涉及違反化粧品衛生安全管理法，可處最高新台幣500萬元罰鍰。

針對日前新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料涉含有禁用色素一案。食藥署今（24）日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商，總計12家及其18項產品清單。

有使用問題原料的產品包括，歐萊德男用養髮液、歐萊德女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、無患子生技開發有限公司的古寶亮澤修護潤唇膏等。

王德原提到，相關抽驗問題原料與產品定量檢驗結果也已經出爐。他提到，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1177ppm、1151 ppm、1486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。

▲食藥署公布使用到蘇丹色素違規產品清單。（圖／食藥署提供）

化粧品含高濃度蘇丹色素！食藥署：最重可處500萬罰鍰

王德原表示，針對「亦鴻企業有限公司」輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以蓄意添加禁用蘇丹色素攙偽假冒，而檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。

不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

食藥署說明，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、標示完整且合法登錄商品。

