蘇丹紅又來！最大香料業者頻違規 改公司名繼續賺

抓不怕、改名再賣！食物中再度被驗出蘇丹紅。（圖／東森新聞）





抓不怕、改名再賣！食物中再度被驗出蘇丹紅。食藥署上個月針對越南進口黑胡椒檢驗，發現含有蘇丹色素4號。違規的進口商「珮鈞有限公司」竟然與去年鬧出蘇丹紅之亂的「保欣」公司地址相同，兩家公司負責人還是夫妻檔，過去更是累犯，外界質疑根本是借屍還魂，改名後繼續賺黑心錢。

黑胡椒常用於調味，但這批越南進口的黑胡椒中，被驗出蘇丹紅，食安再度亮紅燈。食藥署在11月11日公布，這批23公噸黑胡椒粒驗出蘇丹色素4號，違規進口商是「珮鈞」。深入追查後發現，珮鈞與2024年爆出蘇丹紅辣椒粉事件的「保欣」公司關係密切，兩家公司負責人就是劉慶士夫妻，被質疑改名後再出來繼續做生意。

廣告 廣告

《EBC東森新聞》實地前往登記地址，發現兩家公司都登記在新北樹林一處高級住宅內，按了電鈴無人回應，但附近住戶透露，社區內早就都知道，這家公司曾因蘇丹紅事件遭到重罰約200萬元，負責人也曾遭羈押約1個月，倉庫則設在桃園。實際致電珮鈞有限公司，對方僅表示負責人不在，蘇丹紅違規事件不予回應。但食安問題，外界認為不可能用一句話就帶過。

保欣與珮鈞可說是國內最大香料進口商之一。以保欣為例，每年營業額高達3億元，小磨坊、蝦味先、飛馬牌等食品品牌都曾用過其進口香料。卻從2015年至2024年間累積8次違規紀錄，2024年更因蘇丹紅辣椒粉事件引爆全台食安危機。

國民黨立委王育敏指出，去年就曾要求行政院勒令停業，但遲遲沒有作為，並強調重大食安違規其實可以撤銷營業執照。新北衛生局表示，將與中央合作，持續監控兩家公司是否進口高風險產品，避免食安風暴再度重演。

更多東森新聞報導

不只蘇丹紅 「小磨坊」黑胡椒驗出農藥三賽唑

中國檢測單位爆 多家大牌保養品驗出「蘇丹紅」

越南「胡椒」再爆致癌蘇丹紅 159.5公斤已流入市面

