蘇丹紅只是一小角！引起全身慢性發炎還有「他們」 揭排毒飲食與習慣
蘇丹紅（Sudan Red）為「人工合成」的化學色素，原本用在油漆、鞋油、地板蠟、汽油裡，因更紅、更便宜、更好賣，被添加於辣椒粉、調味料、甚至美妝保養品，包括去年調味料爆蘇丹紅色素，17日歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品被檢出含有蘇丹4號；對此中醫師陳啟志指出，人工色素會對人體產生危害，不過這只是冰山一角，真正引起人體發炎反應的包括日常生活中接觸物品及空氣。
蘇丹紅色素為第三類致癌物！對人體有哪些危害？
中醫師陳啟志指出，蘇丹紅為人工合成化學色素，完全不該出現在食物裡或皮膚上，也是第三類致癌物，蘇丹紅色素卻被業者添加於調味料甚至化粧品，究竟對人體有哪些危害？
食品：當食物吃下肚，人工色素成分進入肝臟、分解成芳香族胺，因其具基因毒性、提高癌症機率，可能影響神經系統、過敏反應、皮膚起疹。
化粧品：當人工色素被皮膚可吸收，長期使用下可能引起紅腫、過敏性皮膚炎，甚至進入全身代謝系統。
蘇丹紅的啟示！這些都是造成慢性發炎的一員
然而「蘇丹紅事件只是冰山一角」，陳啟志指出，現代人全身都是「過敏、發炎、失衡」，就蘇丹紅事件來看，別以為只是食安問題，事實上是提醒我們「生活環境裡有多少不該出現在人體的東西」，包括每天接觸的化妝品色素、食物色素、塑化劑、重金屬、農藥、黴菌毒素、防腐劑、香精、空汙PM2.5、裝潢揮發的甲醛，當體內充滿「化學物質、重金屬、微量毒素」，免疫系統會出現過度敏感與過度警戒，久了「對什麼都反應」。
人體該如何排毒？研究指出：這7類食物有幫助
陳啟志表示，雖然一種毒素不等於一種疾病，但多重毒素的長期暴露加上身體排毒速度太慢，就會導致慢性發炎，引起長期的健康風險。
香菜／綠藻／螺旋藻：能螯合重金屬鉛、汞、鎘，促進腎臟排出。
十字花科蔬菜：包括花椰菜、羽衣甘藍、白菜，含有「硫代葡萄糖苷」，能啟動肝臟第二階段解毒，幫助體內排出農藥殘留、環境毒素、酒精代謝。
野生藍莓、黑莓、深色莓果：可修復肝細胞、減少自由基、環境氧化毒素傷害。
益生菌與發酵食物：乳酸菌能吸附黴菌毒素，可幫助黴菌毒素、農藥、重金屬排出。
薑黃：可活化肝臟解毒酵素、抗發炎，幫助排出重金屬、藥物殘留及化學毒素。
大蒜、洋蔥：含硫化合物可促進肝臟酵素解毒反應。
菇菌：包括香菇、靈芝、蟲草類之β-葡聚糖可提升免疫力，對肝臟毒素，包括酒精、藥物具保護作用。
不只食物幫助排毒！這些習慣也很重要
不僅上述食物可以幫助體內排毒，陳啟志以中醫排毒思維來看，當肝膽疏通、脾胃負擔小、腸道通暢，毒素就排得出去，因此建議在晚上11點時入睡，讓「解毒總部」肝至凌晨3點能夠進行解毒作業；另外，70%毒素自腸道排出，因此應保持健康排便頻率、多喝溫水、多纖維蔬果幫助蠕動，多攝取天然食物，少吃油炸、加工品，而抒發情緒也能給身體排毒機制多一點幫助。
更多鏡報報導
台北不解之謎？他問「溫州大餛飩」狂開分店 內行揭關鍵：湯不是用來喝的
台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款
日「人類洗澡機」限量開賣！15分鐘自動清潔烘乾、還可播音樂 售價曝光
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 1 天前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 21 小時前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想喝咖啡又怕失眠？ 醫：每天「最後一口」在這時間喝
台灣大街小巷就連便利商店都買得到咖啡，喝咖啡已經成為許多民眾的習慣了，有些人早上沒喝咖啡就無法開機，也有些人午餐後昏昏欲睡，不來一杯不行，但是喝咖啡容易導致失眠，醫師王思恒發文指出咖啡因提神效果極佳，但代價往往是犧牲睡眠，到底應該在幾點以前喝才對？還有另外一種飲料也可以代替咖啡。鏡報 ・ 23 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 1 小時前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 6 小時前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝
高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小...華視 ・ 1 天前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 1 小時前
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
天價罕病藥明（12/1）起納入健保給付！「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，每劑要價近1億元，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。對此，各界看法兩極。有醫師認為，「健保花費一億元讓7歲死亡，變成20歲死亡，值得嗎？」但也有醫師認為，AADC罕病者是因為運氣極差所致，「健保理應救助這種誰都可能倒楣罹患的疾病！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
肚子凸非單純脂肪！研究：「大網膜」是癌細胞最愛的棲地
許多人體重未變但肚子卻越來越凸，可能不只是單純的脂肪問題，人體腹腔內的「大網膜」是一塊位於肌肉與腸子間的脂肪組織，雖然外觀似普通脂肪，實際上卻是腹腔內關鍵的「健康轉運站」。中天新聞網 ・ 1 天前