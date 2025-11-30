蘇丹紅只是一小角！引起全身慢性發炎還有「他們」 揭排毒飲食與習慣

蘇丹紅（Sudan Red）為「人工合成」的化學色素，屬於第三類致癌物。示意圖／photoAC

蘇丹紅（Sudan Red）為「人工合成」的化學色素，原本用在油漆、鞋油、地板蠟、汽油裡，因更紅、更便宜、更好賣，被添加於辣椒粉、調味料、甚至美妝保養品，包括去年調味料爆蘇丹紅色素，17日歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品被檢出含有蘇丹4號；對此中醫師陳啟志指出，人工色素會對人體產生危害，不過這只是冰山一角，真正引起人體發炎反應的包括日常生活中接觸物品及空氣。

蘇丹紅色素為第三類致癌物！對人體有哪些危害？

中醫師陳啟志指出，蘇丹紅為人工合成化學色素，完全不該出現在食物裡或皮膚上，也是第三類致癌物，蘇丹紅色素卻被業者添加於調味料甚至化粧品，究竟對人體有哪些危害？

食品：當食物吃下肚，人工色素成分進入肝臟、分解成芳香族胺，因其具基因毒性、提高癌症機率，可能影響神經系統、過敏反應、皮膚起疹。

化粧品：當人工色素被皮膚可吸收，長期使用下可能引起紅腫、過敏性皮膚炎，甚至進入全身代謝系統。

蘇丹紅的啟示！這些都是造成慢性發炎的一員

然而「蘇丹紅事件只是冰山一角」，陳啟志指出，現代人全身都是「過敏、發炎、失衡」，就蘇丹紅事件來看，別以為只是食安問題，事實上是提醒我們「生活環境裡有多少不該出現在人體的東西」，包括每天接觸的化妝品色素、食物色素、塑化劑、重金屬、農藥、黴菌毒素、防腐劑、香精、空汙PM2.5、裝潢揮發的甲醛，當體內充滿「化學物質、重金屬、微量毒素」，免疫系統會出現過度敏感與過度警戒，久了「對什麼都反應」。

人體該如何排毒？研究指出：這7類食物有幫助

陳啟志表示，雖然一種毒素不等於一種疾病，但多重毒素的長期暴露加上身體排毒速度太慢，就會導致慢性發炎，引起長期的健康風險。

香菜／綠藻／螺旋藻：能螯合重金屬鉛、汞、鎘，促進腎臟排出。 十字花科蔬菜：包括花椰菜、羽衣甘藍、白菜，含有「硫代葡萄糖苷」，能啟動肝臟第二階段解毒，幫助體內排出農藥殘留、環境毒素、酒精代謝。 野生藍莓、黑莓、深色莓果：可修復肝細胞、減少自由基、環境氧化毒素傷害。 益生菌與發酵食物：乳酸菌能吸附黴菌毒素，可幫助黴菌毒素、農藥、重金屬排出。 薑黃：可活化肝臟解毒酵素、抗發炎，幫助排出重金屬、藥物殘留及化學毒素。 大蒜、洋蔥：含硫化合物可促進肝臟酵素解毒反應。 菇菌：包括香菇、靈芝、蟲草類之β-葡聚糖可提升免疫力，對肝臟毒素，包括酒精、藥物具保護作用。

不只食物幫助排毒！這些習慣也很重要

不僅上述食物可以幫助體內排毒，陳啟志以中醫排毒思維來看，當肝膽疏通、脾胃負擔小、腸道通暢，毒素就排得出去，因此建議在晚上11點時入睡，讓「解毒總部」肝至凌晨3點能夠進行解毒作業；另外，70%毒素自腸道排出，因此應保持健康排便頻率、多喝溫水、多纖維蔬果幫助蠕動，多攝取天然食物，少吃油炸、加工品，而抒發情緒也能給身體排毒機制多一點幫助。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

台北不解之謎？他問「溫州大餛飩」狂開分店 內行揭關鍵：湯不是用來喝的

台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款

日「人類洗澡機」限量開賣！15分鐘自動清潔烘乾、還可播音樂 售價曝光