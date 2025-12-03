蘇丹紅吹哨者是皮膚科醫師 見中國自媒體影音後提警示

亦鴻企業有限公司涉嫌出售含有公告禁用色素「蘇丹4號紅色複方」原料，供下游廠商製作化妝品，桃園檢方2日搜索辦公室及工廠共3處、下游廠商13處，並約談吳姓負責人及下游廠商13名。

檢方認為，吳姓負責人明知原料中含禁用色素卻還是販售，涉犯詐欺罪。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，「於昨日晚間經檢察官訊問後，認吳姓負責人涉犯詐欺罪嫌，予以30萬交保。」

這起事件影響到多家業者，共有20項產品下架回收，同時也是台灣首件化妝品被檢出含有禁用的蘇丹紅色素。

之所以被揭露，是因為皮膚科醫師邱品齊看到一則源自中國的自媒體影音，化妝品又多是跨國企業，所以向食藥署建議，台灣應該要清查有無誤用有疑慮的原料。

皮膚科醫師邱品齊表示，「因為我們台灣化妝品色素是有控管的，可是植物性著色劑這部分並沒有相關規範，所以相較之下，業者就利用這漏洞進口，可是化妝品廠商就把它當色料來使用，所以才會造成這次的問題。」

邱品齊指出，蘇丹紅被業者以複方的方式，標榜植物性著色劑的名義，加在化妝品原料中，原料可能來自於印度。但是是原始原料就被加入蘇丹紅？還是在從新加坡進口才加入？有待進一步釐清。

而毒物科醫師指出，化妝品為了提色增豔，就可能加入蘇丹紅，再透過容易被吸收的基質塗抹，就會快速被人體吸收。

中國附醫急症暨外傷中心毒物科主任洪東榮解釋，「最主要這會對黏膜有刺激作用，對肝腎功能也會有受損，讓部分細胞也可能受到傷害。蘇丹紅又是脂溶性的，所以吸收速度更快，說不定可以吸收到深部的皮膚組織。」

洪東榮指出，蘇丹紅尚無明確證據對人體致癌，但還是有讓肝腎受損的風險，屬非法添加物。也建議避免長時間使用化妝品，如果察覺異狀或副作用要盡快就醫。