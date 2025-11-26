蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

對於台灣首見化妝品檢出禁用的色素蘇丹紅，衛福部長石崇良26日在立法院表示，未來會把蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。（姚志平攝）

國內首度在化粧品驗出蘇丹色素，衛福部長石崇良26日表示，將加強製程管理，未來會將蘇丹紅列為後市場查驗項目。不過，立委將矛頭指向源頭管理有漏洞，食藥署長姜至剛坦言，目前20項含蘇丹紅的化粧品中，有2項未依法完成產品登錄，將裁處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

亦鴻企業有限公司進口新加坡「紅色複方」原料，遭檢出含有蘇丹色素，流向14家業者，波及20項化粧品，立法院社福及衛環委員會26日舉行專題報告。立委王育敏質疑，化粧品管理制度近年沒有加嚴管理，卻朝「源頭放鬆」方向前進。

廣告 廣告

石崇良表示，化粧品來源品項是化學品，分散各種用途，並非單純做化粧品使用，因此各國主要針對成品做管理，食藥署持續輔導業者強化製程管理，並有後市場監測，包括重金屬含量、微生物、禁用化學品等，未來也會將蘇丹紅列為查驗項目之一。

立委陳菁徽指出，我國全面推動化粧品產品登錄制度，依規定完成登錄的化粧品才可以製造、販售、輸入，包括小贈品都要符合，且可以連續開罰。根據食藥署提供的資料，迄今只罰了32件、49.2萬元，和業者賺到的不成比例，

陳菁徽追問，目前查到20項含有蘇丹紅化粧品，是否有如實登錄？姜至剛回應，其中有2項沒有完成登錄，已在進行裁罰。食藥署補充說明，台南市馨妍藝美有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工的「綻妍潤色護唇膏」、台中市孟鄉生化科技股份有限公司的「EYELESS 超導水凝法令膜」未完成產品登錄，涉違反《化粧品衛生安全管理法》，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，將請所轄衛生局處辦。

嘉義縣衛生局表示，21日接獲食藥署通報，問題原料流向縣內「慶生堂化粧品股份有限公司」後，立即展開稽查，全面下架回收產品1萬3108件，封存成品2495件外，26日再度到廠內，針對疑慮產品進行抽驗。