蘇丹紅摻化粧品風暴再擴大！石崇良：全案移送檢調、「惡意添加」必從重處分

國內首度爆發致癌物「蘇丹紅」摻入化粧品事件，衛福部食藥署昨（25）日公布最新檢驗結果，疑慮產品再增2項，從原本18項擴大至20項，衛福部已重罰違法輸入該原料的新加坡商500萬元，將進一步釐清添加問題原料業者是否知悉內含蘇丹紅，研判是否為惡意添加。對此，衛福部長石崇良今（26）日表示，全案已移送檢調偵辦，將持續追查流向，若確認為惡意添加，必定從重處分。

立法院今日邀請衛生福利部部長「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告，並備質詢。

石崇良指出，化粧品摻入蘇丹紅是國內首見案件，食藥署是從國外新聞追溯掌握後，主動展開查驗。目前確認該原料流向約14家業者，其中有12家有相關的產品，陸陸續續檢驗出來大概涉及到20個品項，會持續的追查。針對違法原料輸入的業者，已依規定開罰最高500萬元罰鍰，並移送檢調偵辦，若查明涉及惡意添加，將要求最嚴厲處分。

至於是否未來在邊境全面檢驗所有化粧品原料，石崇良說明，化粧品管理在全球多採成品與製程管理為主，因為它的來源的品項多數，很多的化學品是散在多重的用途，並不是單純做化粧品使用。陸續已訂定禁用與可用規範，並訂定化粧品優良製造準則（GMP），輔導業者強化製程管理，同時也持續進行後市場監測，過去已檢驗數千件產品，涵蓋重金屬、微生物及禁用化學物質。未來一段時間內，也會將蘇丹紅納入後市場查驗項目之一。

針對是否還有其他上游業者也購入問題原料，石崇良表示，目前掌握該原料是由一家新加坡商進口至國內，現階段以此路線向下追查流向。由於案件已移送檢調調查，相關細節將由檢方進一步釐清，食藥署也已去函新加坡公司，但至今尚未獲得回應。

