蘇丹紅易鑽入皮膚「尤其愛臉」 專家教自救...解毒３招必學

台灣食藥署日前驗出化妝品含有禁用的蘇丹紅（蘇丹色素4號），問題原料已流入14家業者，相關產品已全數下架停售。許多民眾關心，為何擦在臉上的化妝品會被吸收進入體內？接觸蘇丹紅後又該如何排出體外？

蘇丹紅是一種特別喜歡「油」的脂溶性染料。我們臉部佈滿皮脂膜、毛囊和皮脂腺，恰好成為蘇丹紅最容易入侵的途徑。 （示意圖／Pixabay）

根據《健康2.0》報導，營養師陳珮淳指出，皮膚是人體最大的吸收器官，而蘇丹紅是一種特別喜歡「油」的脂溶性染料。我們臉部佈滿皮脂膜、毛囊和皮脂腺，恰好成為蘇丹紅最容易入侵的途徑。更值得警惕的是，當皮膚屏障受損時，吸收率會驟增3至10倍，使蘇丹紅能夠穿過皮脂進入微循環系統，最終被送往肝臟進行代謝分解，增加身體負擔。

當蘇丹紅進入人體後，會被肝臟代謝還原成「芳香胺類化合物」。陳珮淳解釋，這類物質若無法被有效代謝，將在體內引發一系列問題，包括加重氧化壓力導致皮膚暗沉粗糙、使身體容易感到疲倦、降低整體新陳代謝，並讓人感到卡卡、悶悶的，提不起精神。

面對蘇丹紅風波，陳珮淳建議透過「過濾→分解→排出」三步驟的解毒機制，並補充足夠營養素來提升排毒能力。第一步「過濾」如同為身體代謝系統撐起防護傘，可多攝取富含植物多酚的食物，如葡萄籽、紅石榴、藍莓等，這些食物能如同滅火器般處理外來物質產生的刺激；同時，含有維生素E的堅果、酪梨則能作為皮膚油脂層的守門員，維持細胞穩定。

水溶性膳食纖維如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維等能像凝膠一樣，將代謝物黏起來帶走，減少它們在腸道被反覆吸收的機會。 （示意圖／Pixabay）

第二步「分解」是將外來毒物拆解成可排出的小分子。陳珮淳建議多攝取維生素C，使代謝過程更順暢；而B群（尤其是B6、B12、葉酸）則如同體內的工程師，負責將外來物質拆解、改造成可排出的形式。

最後一步「排出」則是將解毒後的廢物徹底清出體外。水溶性膳食纖維如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維等能像凝膠一樣，將代謝物黏起來帶走，減少它們在腸道被反覆吸收的機會。同時，補充益生菌與益生元能維持腸道順暢，避免廢物在體內積存。

陳珮淳提醒，雖然我們無法選擇外在環境，但可以選擇強化身體的能力，有效排出不該留在體內的物質。從現在開始，就為身體補充「過濾→分解→排出」過程中所需的關鍵營養素，提升身體自然的排毒能力。

