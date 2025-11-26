蘇丹紅染化妝品》2產品竟無照 衛福部挨轟

國內首度在化粧品中驗出工業級蘇丹紅色素，問題原料至少已出貨給12家業者，最新波及產品高達20項，不乏未來美、無患子、綠藤生機等知名品牌，潤唇膏、面膜等都難逃。今（26）日立法院衛環委員會邀請衛福部進行專案報告，立委質疑食藥署去年推動的化粧品「許可制」改為「登錄制」，認為政府「源頭放太鬆」，導致後續不斷亡羊補牢，稽查事倍功半。

蘇丹紅問題產品中２產品未完成登錄

食藥署副署長姜至剛說，本次受波及的20個問題產品中，有2品項廠商並未完成登錄，因此將依法開罰；而從許可制改登錄制，是跟國際歐、美、日本等國的管理趨勢一致，近年後市場聯合稽查6513件，品質不合格率為4.8%。

廣告 廣告

「將在二週內要求所有產品完成登錄。」姜至剛表示，針對高風險產品，如染髮劑、酸類化粧品等等的管理仍有精進的空間，將研議高風險產品的加強管理措施。

食藥署說明，在本次查獲的20件問題產品中，確實有2件產品未完成登錄程序，分別是：

「綻妍潤色護唇膏」（委託業者：馨妍藝美有限公司）

「EYELESS 超導水凝法令膜」（委託業者：孟鄉生化科技股份有限公司）

食藥署指出，未依規定登錄者，已涉嫌違反《化粧品衛生安全管理法》第4條，依同法第23條規定，將處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，後續將請業者所轄衛生局進行處辦。

立法委員王育敏說，蘇丹紅延燒兩年，從食品到化粧品都被汙染，問題在於「無法從源頭阻斷」。她質疑，化粧品管理從許可制改為登錄制，是否成了「破口」？工業級蘇丹紅因其便宜、鮮豔、穩定等特性，被廣泛用於口紅、面膜、養髮液等產品。王育敏要求食藥署至少應針對高風險產品，採取高強度管理，否則只查後市場，根本是背道而馳、事倍功半。

「裁罰金額實在太低，沒人會照做。」立法委員陳菁徽則指出，食藥署雖宣稱登錄制是為安全把關，違者最高可重罰百萬，但迄今只裁罰32件、罰金僅49萬元。

食藥署長承諾：兩週內要求所有產品完成登錄

面對立委的質疑，姜至剛回應，國內業者雖喊無辜甚至落淚，但相關製造商有900多家，業者本身有確保廠內原料合格的責任。並強調，目前食藥署是「查到哪裡就公布到哪裡」，避免消費者用到問題產品。