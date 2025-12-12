蘇丹紅染化妝品》NARS也踩雷 食藥署新增18產品

針對化妝品原料檢出禁用色素「蘇丹紅4號」事件，衛福部食藥署持續擴大追查。食藥署副署長王德原今（12）日公布最新查核結果，新增2項輸入產品及16項國產產品受影響，其中知名品牌NARS與艾多美的產品均在列。

NARS、艾多美中鏢！食藥署公布違規名單

食藥署副署長王德原說明，本次新增的2項輸入化妝品中：

1.艾多美股份有限公司-「艾多美凝萃撫紋萬用棒」（產地：韓國）：

由食藥署會同衛生局擴大查核市售產品時，自艾多美公司抽樣檢出蘇丹紅4號。該產品涉嫌違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，已要求全面下架、不得供應販賣，並將由衛生局進行後續調查與裁處。

2.法徠麗股份有限公司-「NARS裸光賦活超能修護霜」（產地：美國）：

業者主動通報該產品自行送驗檢出蘇丹紅4號，目前已自主完成下架回收共317支。

國產16品項遭波及追出4批問題原料

國產化妝品部分，本次新增16個品項，主要源自先前的問題原料進口商「亦鴻公司」之下游業者。王德原指出，食藥署與衛生局持續追查亦鴻公司下游製造工廠及國內業者自主通報，再確認出4批含有蘇丹紅4號的問題原料（批號：20240319、20241004、20250617、20250204），並據此回溯出相關受影響產品。

新增受影響國產品牌與產品包括：歐萊德（植物紅色A半成品）、沛諾美學（HARYAPDRN賦活新生噴霧）、沛美生醫（去角質霜、腮紅露等）、愛比森（凍齡膜）、龍興生化（安瓶系列）、將寶實業（MiniLipOil）、柏瑞（噴霧）、采伊美學（護髮精油）等。這些產品在第一波處理時多已進行預防性下架，目前衛生局正清查實際流入市面的數量。

為何白色產品也驗出蘇丹紅？食藥署：植物萃取非為染色

針對外界疑惑為何此次檢出的化妝品（如修護霜、萬用棒）外觀並非紅色，卻仍驗出蘇丹紅？王德原解釋，業者添加該款植物萃取原料（複方成分含三種植物萃取），主要是為了其保養功效，而非為了染色。因此，添加量較少時產品可能不會呈現紅色，但若為彩妝品需要顯色，添加量大時就會明顯變紅。

新加坡證實禁用蘇丹紅回溯調查持續進行

關於問題原料源頭，王德原表示已收到新加坡主管機關（HSA）回函，確認蘇丹色素4號在新加坡同屬化妝品禁用色素，星方也已展開調查。

對於立委質疑是否有「8個月空窗期」，王德原澄清，食藥署已往前回溯至去年（2023年）的原料與產品，並非僅查今年，會持續透過產品檢驗回溯原料，盡力揪出漏網之魚。

食藥署呼籲業者應落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣，並辦理回收及通報主管機關。