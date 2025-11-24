蘇丹紅染化粧品！第二波檢驗出爐 知名品牌在內18項中標產品一次看

食藥署公布驗出蘇丹4號的產品與編號。圖為綠藤生物科技之「專心護唇油-莓紅版」。（翻攝網路）

新加坡公司生產之化妝品原料疑似含禁用色素蘇丹4號，食藥署通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，今（24日）公布第二波檢驗結果，有包含知名品牌在內等18項產品中標。

新加坡公司原料含蘇丹4號 食藥署通知業者檢視來源

食藥署21日發出新聞稿表示，10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（ Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理；食藥署亦針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號，已要求全面下架。

經綠藤生物公司主動通報後，食藥署21日檢驗確認「專心護唇油-莓紅版」（批號: M25062702、M25073001、M25100701）檢出禁用色素。為掌握原料流向，食藥署19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research（ Campo Cosmetics） Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，命業者不得再供應、移動或使用，食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批（批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）原料均檢出禁用色素：蘇丹4號（CI 26105）。

紅色複方原料賣到14家 18項產品中標

食藥署今再公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家，以及被檢出使用蘇丹4號的18項產品清單。

食藥署也列出抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署已主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

食藥署說明，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」（網址：http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=13493），供各界查詢。

