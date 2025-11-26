蘇丹紅波及20項化粧品 食藥署長曝2項未依法登錄

國內首度在化粧品驗出蘇丹色素，立委將矛頭指向食藥署去年7月推動的化粧品登錄制，依規定完成登錄者才可以製造、販售等，否則最高可罰百萬，但迄今只裁處32件、49萬元。食藥署長姜至剛坦言，目前查到的20個含蘇丹紅化粧品中，有2項沒有完成登錄，後續請業者所轄衛生局處辦。

亦鴻企業有限公司進口新加坡「紅色複方」原料，遭檢出含有蘇丹色素，流向14家業者，波及20項化粧品。立法院社福及衛環委員會今天（26）針對蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告。

食藥署長姜至剛坦言，目前查到的20個含蘇丹紅化粧品中，有2項沒有完成登錄，後續請業者所轄衛生局處辦。（圖／國會頻道）

立委王育敏質疑，化粧品管理制度近年沒有加嚴管理，卻朝「源頭放鬆」方向前進，自113年7月起，進口查驗由「許可制」降為「登錄制」，海關不再協查即可通關。但今年 10月底食藥署已掌握大陸相關訊息，卻未立即將相關原料與產品升列為「高風險品項」並逐批檢驗，也未同步追查流向，明顯造成防堵落差。

王育敏認為，真正的防堵必須從源頭開始，而非倚賴後市場補救亡羊補牢，政府應立即提高查驗密度，強化原料、半成品與成品的法律控管，建立足以約束業者的制度；至少應針對高風險產品，採高強度管理，否則源頭不管，拚命去查後市場。

立委陳菁徽指出，依規定完成登錄的化粧品才可以製造、販售、輸入，包括小贈品都要符合，否則最高可罰100萬元罰鍰，且可以連續開罰。但根據食藥署提供的資料，迄今只罰了32件、49.2萬元，和業者賺到的不成比例，

陳菁徽詢問，現在查到20項化粧品有蘇丹紅，是否有如實登錄？姜至剛回應，其中有2項沒有登錄，已經在進行裁罰，另有4項是免登錄，其他剩下的的確都有登錄。

食藥署補充說明，慶生堂化粧品股份有限公司代工的「綻妍潤色護唇膏」（委託業者：台南市馨妍藝美有限公司），以及台中市孟鄉生化科技股份有限公司的「EYELESS 超導水凝法令膜」未完成產品登錄，涉違反《化粧品衛生安全管理法》，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，後續將請業者所轄衛生局進行處辦。

立委劉建國則質疑，3批蘇丹紅原料分別是今年1月、2月和10月進口，食藥署應重新掌握過去8個月進口了幾批，擴大追查，若不積極處理，「蘇丹紅會讓你紅不讓、紅不退，一直讓你紅下去」。

