蘇丹紅流向台南3家業者 業者主動下架回收近6000支護潤唇膏

台南市衛生局24日依照衛福部提供名單，前往一家生技公司稽查並封存使用到大陸蘇丹紅原料的產品。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

衛福部24日查獲3批自大陸進口的「蘇丹紅4號」化妝品原料，其中部分流向台南市3家業者，1家未使用、1家稽查當中，唯一確定的是安定區1家生技公司生產的「古寶亮澤修護潤唇膏」，業者經台南市衛生局告知後主動下架回收5977支，衛生局即刻封存並追查已出貨的下游流向。

衛福部食藥署24日公布「亦鴻企業有限公司」自大陸進口的紅色複方原料3批，含有化粧品禁用色素蘇丹4號，其中台南市3家業者「中鏢」，衛生局接獲名單後前往稽查。

3家業者中，將寶公司表明並未使用上數批耗原料製造化妝品。另1家尚在稽查中，唯一確定的是無患子生技公司出產的一款「古寶亮澤修護潤唇膏」使用到蘇丹紅原料，衛生局當場封存5977支，業者亦配合清查下游出貨通路。

衛生局表示，稽查進度24日晚間仍在進行中，一有發現使用禁藥，將立刻公布，提醒如購買到有疑慮化粧品或使用化粧品出現身體不適情形，應立即停止使用並洽詢皮膚科醫師。

