蘇丹紅流14業者！「養髮液、潤唇膏」封存 歐萊德受害

化妝品原料驚傳含有致癌物質「蘇丹紅」，目前已波及14家業者、18項產品！食藥署被質疑反應慢半拍，但署方駁斥指出已主動告知業者並開發檢驗方法，同時也追查上游供應商「亦鴻公司」。業者表示，他們購買的是昂貴天然萃取原料，從未想過會含有蘇丹紅，無辜成為受害者。專家指出，過去化妝品檢驗較常見的項目包括螢光劑、甲醛、塑化劑和防腐劑，蘇丹紅檢驗項目是此次事件後才出現，如何把關是接下來的重點。

化妝品原料遭檢出蘇丹紅，受到波及的廠商歐萊德，表示購買的都是天然萃取原料，沒有想到裡頭居然含有蘇丹紅，不過產品已經全數攔截，並沒有流入市面。（圖／翻攝歐萊德官網）

蘇丹紅事件持續擴大，歐萊德公司已秀出產品封存照片，證實受到上游供應商亦鴻含有蘇丹紅原料所波及。食藥署點名歐萊德男用養髮液4個批號及女用養髮液5201半成品。歐萊德總經理蔡怡穎強調，沒有任何消費者持有本批次產品，公司也已自主擴大其他批次全數下架。她表示，公司從來沒有購買添加蘇丹紅的原料，而是購買國際知名廠商提供的昂貴天然萃取原料，卻無辜成為受害廠商。

食藥署表列出，含有蘇丹紅的原料流入的廠商以及商品。（圖／食藥署提供）

古寶亮澤修護潤唇膏也主動下架並封存5977支產品。雙北衛生局迅速採取行動，新北市已封存剩餘原料和庫存產品，並通知下架回收；台北市衛生局則下架綠藤生物護唇油703瓶，愛比森凍齡膜分別下架12瓶和11瓶。委託新北公司製作的未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏下架1635瓶，琥珀微臻逆齡緊緻膠囊下架1072瓶，8顆裝也下架1381瓶。柏瑞產品全數出口，上游廠商亦鴻實際位於桃園市，傳出原廠提供的都是合格證書。亦鴻公司表示一切都配合調查，但無法多作說明。

多項化妝產品遭到波及，多家業者已經自主下架、回收，地方衛生局同步追流向。（圖／食藥署提供）

對於食藥署被質疑反應慢半拍，署方駁斥並公布調查時序：從國際發現相關訊息後即通知業者，11月1日行文給業者及公協會，11月12日綠藤生機自主通報時也同步開發檢驗方法。確定產品有問題後，追查綠藤原料商亦鴻，發現三批問題原料，要求下游14家廠商清查產品，也同步通報新加坡。

有檢驗機構透露，過去確實沒有檢驗蘇丹紅，化妝品較常檢驗的項目包括遷移性螢光、甲醛、塑化劑和防腐劑。台中化妝品公會理事長陳科仰表示，11月24日才在網路上公告有哪些實驗室可以檢驗蘇丹紅項目。業者也提出邊境檢驗是否也要一併查驗的問題，因為先前沒人想到蘇丹紅也可能出現在化妝品中，如何防堵也成為接續重點。

