蘇丹紅燒到化粧品！藍委質疑把關不利 食藥署：市售化粧品2周內完成登錄

蘇丹紅風波在台延燒2年，先是去年的食安，今年則燒到化粧品。國民黨籍委員王育敏今天（26）日在立法院質詢時表示，一切問題都出在去年（2024）7月化粧品管理由許可制改為登錄制，從此就連海關都不協同查察，就讓有問題的化粧品，甚至包括可能早就摻有蘇丹紅的化粧品「長驅直入」。對此，食藥署署長姜至剛承諾，將於2週內，要求所有市售的化粧品都完成登錄。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部進行「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」專題報告。

王育敏質詢時表示批評，蘇丹紅從食品到化粧品都被污染，每次都是亡羊補牢，無法從源頭阻斷，現在就連民眾直接擦在嘴唇上的潤唇膏上都有蘇丹紅，問題產品從口紅、面膜、養髮液都有，就是因為工業級蘇丹紅好用，便宜、鮮豔又穩定，她高度懷疑，違法的不肖業者難道只有亦鴻企業有限公司一家嗎？

國民黨立委陳菁徽則不滿，食藥署2024年7月開始推動登錄制，要求業者應善盡原料、產品的品質把關，完成登錄者才可以製造、販售等，否則最高可重罰百萬，且可連續開罰，但話說得很好聽是為安全把關，迄今卻只罰了32件、罰金最後不過49萬元，與所謂的「重罰」實在差很大，跟業者賺到的更不成比例，裁罰金額實在太低，沒人會照做。

姜至剛表示，國內業者雖喊無辜，甚至看到有人落淚，他們也不捨，但相關製造商有900多家，業者自己也要有確保廠內原料合格的責任。姜至剛說，這一波查到的20個問題產品中，有2個沒有登錄，將開罰，食藥署是「查到哪裡就公布到哪裡」，避免消費者使用到問題產品；而從許可制改登錄制，是跟ICCR國際化粧品管理趨勢一致，目前歐、美、日等國都是一樣的管理，回歸到終端產品。以近年後市場聯合稽查為例，稽查6513件，有4.8%品質不合格。

姜至剛表示，會在二週內，要求所有產品都該登錄。他也承諾，針對高風險產品，如染髮劑、 酸類化粧品，目前管理也還有精進的空間，會再研議高風險產品的加強管理措施。

