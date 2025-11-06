蘇丹紅辣椒粉案津棧負責人一審判刑4年 旗下3公司併罰750萬

津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，並被驗出蘇丹紅退貨後，反而轉知員工賣給另一家下游廠商，高雄地檢署將實際負責人李彥廷等人、相關公司依違反食安法等罪起訴。高雄地方法院今天（6日）下午依詐欺等罪判李彥廷4年徒刑，李彥廷旗下3間公司併罰750萬元；另未扣案犯罪所得約2102萬元沒收。

津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，高雄地方法院6日下午依詐欺等罪判負責人李彥廷（左）4年徒刑。（中央社資料照）

高雄地方法院下午依3人以上共同詐欺取財罪、3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財等罪，判李彥廷有期徒刑4年；吳姓前妻胞姊等4名共犯，則判處1年4個月至2年4個月不等有期徒刑，全案可上訴。

法官審結後認定，李彥廷旗下多間公司中，有3間公司販售危害健康食品，依執行業務犯食品安全衛生管理法販賣含有害人體健康物質食品罪，科罰金新台幣750萬元；另未扣案犯罪所得約2102萬元沒收。

檢方調查，47歲李彥廷為津棧公司、海順公司、佳廣公司等多間公司實際負責人，並同時擔任中國龍海同記食品有限公司執行董事，由中國公司進口原料到台灣加工。李彥廷與吳姓前妻胞姊進口中國辣椒粉時遭驗出蘇丹色素3號，貨櫃退運後，2人將辣椒粉改裝到不同貨櫃，再以其他公司名義申報入關，並將摻有蘇丹色素的辣椒粉賣給國內下游廠商。

李彥廷等人陸續將青辣粉、辣椒粉出售給下游廠商，並被驗出蘇丹紅退貨後，不僅未將同批號食品銷毀，反而轉知員工賣給另一家下游廠商。

檢調查出，李彥廷等人除在報關時改標製造廠規避邊境檢查，還挑選沒摻有蘇丹紅辣椒粉香料樣品送檢，以取得合格報告，甚至若有下游廠商自行採樣送檢，李彥廷還會指示員工更換樣品，統計以此手法共銷售9萬9558公斤相關商品，總銷售額破千萬元。

此外，李彥廷還自民國110年3月起以集團釜山公司名義進口中國製造冬菜，並改標假冒為台灣高麗菜製作的產品，再出貨至實體店家或於「牛王」平台及「初衣食伍公司」電商平台網頁上行銷；甚至詐騙知名美食節目主持人詹姆士公司，對其銷售中國進口加工生產的香麻辣粉牟利千萬元。

高雄地檢署偵辦期間，除查扣李彥廷名下財產共1億3480多萬元，偵結後更依違反食品安全衛生管理法、詐欺等罪嫌將李彥廷、吳姓前妻、前妻胞姊等6人及相關6間公司起訴。

雄檢審酌李彥廷身兼多間公司實際負責人，且公司為國內辣椒粉、冬菜等食品大宗上游供應商，但卻罔顧其應有社會責任、消費大眾身體健康，且還換櫃改標、更換送檢樣本等，據此建請高雄地方法院予以從重量刑。