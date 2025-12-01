蘇丹紅還魂1／胡椒也染紅！全台最大香料業者8度違規 換名復活繼續賺

保欣公司2024年明知辣椒粉含蘇丹紅，被退貨後仍繼續販賣，繼而導致蘇丹紅之亂，新北市衛生局稽查後開罰200萬元。（圖／新北市衛生局提供）

蘇丹紅風波持續延燒，台灣首見護唇膏、卸妝膏、養髮液等化妝品檢驗出禁用蘇丹色素，連胡椒也被染「紅」，食藥署近日公布邊境檢驗不合格名單，「珮鈞有限公司」及「欣臨企業股份有限公司」，報驗的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號，其中珮鈞公司即為全台最大天然食品香辛料進口商、保欣公司「借屍還魂」的軀殼，2公司過去曾8度違規，如今卻繼續活躍，遭立委質疑影響食品安全。

據了解，保欣公司於1998年由負責人劉慶士成立，是台灣最大天然食品香辛料進口商之一，每年營業額高達3億元，其進口香料被製作成零食、調味粉、鍋底和肉乾等多項產品，幾乎大多數台灣人都吃過該間公司所進口的產品。

廣告 廣告

保欣公司2024年導致蘇丹紅風波，10月又以同地址的珮鈞公司引進黑胡椒，同樣被驗出蘇丹紅。（圖／周志龍攝）

保欣卻在2024年引發「蘇丹紅之亂」，其從中國進口1萬3000公斤紅辣椒粉，將當中的3000公斤出售給小磨坊，小磨坊自行送驗後，在辣椒粉中發現蘇丹紅並辦理退貨，保欣卻仍將其中的225公斤賣給下游廠商，劉慶士還一度遭羈押禁見。

但保欣明顯沒有記取教訓，食藥署11月進行邊境檢驗時，發現「欣臨企業股份有限公司」及「珮鈞有限公司」，從越南進口共23公噸越南黑胡椒粒中含致癌物蘇丹紅四號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，全數在邊境銷毀不得退運，而珮鈞公司則疑似是保欣「借屍還魂」使用的軀殼。

根據商業登記的資料，珮鈞與保欣都登記在同一個地點，侯姓負責人則是劉慶士的妻子，這2間公司從2015年到2024年共8度違規，其引進的紅辣椒法、青花椒和鹽水辣椒等被驗出含蘇丹紅、農業或非法定著色劑等，如今連胡椒也被染紅。

劉慶士曾大聲喊冤，認為台灣檢驗標準過於嚴格，並懷疑檢驗結果不合格，極可能是食藥署在取樣程序上受污染，還質疑邊境執法「黑箱作業」，已提出復驗申請，知情人士卻對保欣難以同情。

業內人士透露，蘇丹紅最大的功能在增豔，多為不肖廠商家在辣椒粉等產品以增加賣相，而「黑」胡椒也被添加蘇丹紅，則恐是進口商在價格競爭下，選擇成本較低的管道所導致。

業內人士提到，台灣黑胡椒進口國以越南和印尼為主，當中越南的價格較為便宜，也是最常被發現蘇丹紅的國家之一，可能原因包括越南廠商的胡椒產線與辣椒共用，如辣椒含有蘇丹紅，導致胡椒在環境中被影響，也不排除土壤就已遭蘇丹紅汙染，農產品也因此含有毒物質。

立法委員王育敏則痛批黑心業者的不斷累犯，並認為行政院縱容業者無作為，她提到，2024年就曾警告行政院，表示保欣及珮鈞屢次違規，卻始終沒遭勒令停業，當時的院長陳建仁承諾成立跨部會小組追查，並加強監控廠商，如今黑心廠商仍舊在市面上活動。

立法委員王育敏呼籲行政院召開跨部會食安小組，建立高風險業者「黑名單制度」以守護國人食品安全。（圖／本刊資料照）

王育敏也要求行政院應兌現承諾，召開跨部會食安小組，建立高風險業者「黑名單制度」，實施強制停業與市場退出措施，並對情節重大者直接命令歇業或廢止公司登記，並公布歷年違規業者名單與處理進度，還給消費者透明與安全的市場環境，讓違法有代價以全力守護國人健康。

記者致電保欣公司，接線人員稱劉慶士和劉妻侯女都不在座位上，記者留下電話與問題，但至截稿前未獲回應。但珮鈞公司接受《上下游》採訪時曾表示，此次檢出的蘇丹紅素量極微小，對食品本身變化沒有效果，懷疑檢驗不合格是食藥署在取樣程序中受到汙染，並指控食藥署檢驗流程不透明如黑箱作業，更認為台灣獨步全球採用「十億分之一」的檢驗標準，導致台灣成為「全世界進口東西的高風險警示地區」，不利於國際貿易。

新北市衛生局表示，2024年2月爆發之蘇丹紅辣椒粉事件，保欣公司因自中國輸入含蘇丹色素之辣椒粉，涉違反食安法第15條第1項第10款規定，本局依同法第49條第1項規定移送檢調偵辦，並依食安法第41條第1項第4款規定，命業者停止販售辣椒粉相關產品，另針對保欣公司違反食安法第7條第5項重罰新臺幣200萬元。

新北市衛生局強調，11月珮鈞公司自越南進口黑胡椒粒於邊境檢出蘇丹色素，該批產品須於邊境銷毀，並未流入市面，而2024年11月8日起，食藥署即針對所有自越南進口的黑胡椒粒實施100%的監視查驗，確保此類產品檢驗合格才能進口。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘇丹紅還魂2／小磨坊、蝦味先都用！幾乎全台都吃過他家 禍首遭輕判免關

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒 周爸爸跟在後方緊緊守護