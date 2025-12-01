蘇丹紅還魂2／小磨坊、蝦味先都用！幾乎全台都吃過他家 禍首遭輕判免關

保欣公司在2024年引發蘇丹紅之亂，蝦味先等多項產品都使用其原料，紛紛被各大通路下架。（圖／花蓮縣衛生局提供）

新北市樹林區珮鈞有限公司，近日從越南引進黑胡椒，被海關查獲內含致癌物蘇丹紅，在邊境就已被銷毀，而珮鈞與2024年蘇丹紅之亂罪魁禍首、保欣公司登記在同一個地址，2間公司負責人更是夫妻，被業界質疑是「借屍還魂」，立法委員王育敏則要求政院加強監控廠商以守護國人安全。

據了解，保欣成立27年，其下游廠商包括小磨坊國際貿易股份有限公司、濟生股份有限公司、瑪爾氏國際貿易公司、裕榮食品股份有限公司和富達食品有限公司等10多家知名企業．

珮鈞與保欣公司營業地址位於同處，且2間公司負責人為夫妻，珮鈞被認為是保欣「借屍還魂」，10月又從越南引進含蘇丹紅的黑胡椒，在邊境被海關攔下。（圖／食藥署提供）

使用保欣香料做出的產品更可謂五花八門，含括零食、調味粉、鍋底和肉乾等多種品項，如飛馬牌細紅辣椒粉、蝦味先香辣口味、菜䔕餅、台灣第一家特製辣椒粉等，可說全台大多數人都吃過保欣進口的香料。

2023年11月，劉慶士以保欣公司名義，向中國天慧貿易有限公司訂購，由河南省三禾藥業有限公司製造的1萬3000公斤紅辣椒粉，將其中的3000公斤分成120包出售給小磨坊。

小磨坊自行送驗後，在辣椒粉中發現蘇丹紅，於是辦理退貨並告知劉男此事，劉卻認為「只有小磨坊會在意，其他公司不會」，因而將被退回的3000公斤辣椒粉繼續販售給濟生等公司，直到其他公司也被驗出含有蘇丹紅，這才東窗事發，劉一度遭羈押禁見，並遭檢方起訴求處重刑。

全案進入新北地院後，合議庭認為劉男因品管疏失，「誤」將毒辣椒粉出貨給下游廠商，念其販賣數量不多，無證據造成重大危害，他在犯後坦承犯行、態度良好，已協助退貨或退款，一審依違反食品安全衛生管理法，販賣有毒或含有害人體健康物質之食品罪，判處6月徒刑，得易科罰金，劉獲輕判後，其妻子的公司卻繼續引入含蘇丹紅的黑胡椒。

保欣公司是台灣最大香料進口商之一，其辣椒粉被製成菜脯餅等多項零食，多項產品在蘇丹紅風波時也被緊急下架。（圖／台中市府提供）

王育敏也痛批黑心業者的不斷累犯，並認為行政院縱容營業無作為，要求政院召開跨部會食安小組，建立高風險業者「黑名單制度」，實施強制停業與市場退出措施，對情節重大者直接命令歇業或廢止公司登記，並公布歷年違規業者名單與處理進度，還給消費者透明與安全的市場環境，讓違法有代價以全力守護國人健康。

記者致電保欣公司，接線人員稱劉慶士和劉妻侯女都不在座位上，記者留下電話與問題，但至截稿前未獲回應。但珮鈞公司接受《上下游》採訪時曾表示，此次檢出的蘇丹紅素量極微小，對食品本身變化沒有效果，懷疑檢驗不合格是食藥署在取樣程序中受到汙染，並指控食藥署檢驗流程不透明如黑箱作業，更認為台灣獨步全球採用「十億分之一」的檢驗標準，導致台灣成為「全世界進口東西的高風險警示地區」，不利於國際貿易。

新北市衛生局表示，2024年2月爆發之蘇丹紅辣椒粉事件，保欣公司因自中國輸入含蘇丹色素之辣椒粉，涉違反食安法第15條第1項第10款規定，本局依同法第49條第1項規定移送檢調偵辦，並依食安法第41條第1項第4款規定，命業者停止販售辣椒粉相關產品，另針對保欣公司違反食安法第7條第5項重罰新臺幣200萬元。

新北市衛生局強調，11月珮鈞公司自越南進口黑胡椒粒於邊境檢出蘇丹色素，該批產品須於邊境銷毀，並未流入市面，而2024年11月8日起，食藥署即針對所有自越南進口的黑胡椒粒實施100%的監視查驗，確保此類產品檢驗合格才能進口。

