蘇丹紅風暴延燒！化妝品毒害擴大至39項

衛福部食藥署今日公布最新蘇丹紅化妝品查核結果，國內爆發的首宗化妝品蘇丹紅案件持續擴大。此次新增18個品項，包括2項境外輸入產品及16項國內製造產品，累計疑慮產品總數已達39項。

境外輸入產品方面，美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」由法徠麗國際股份有限公司自主送驗後檢出蘇丹色素4號，業者已主動通報並完成下架回收程序，共計下架310支產品。韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」則是食藥署會同衛生局擴大查核市售產品時檢出，該產品涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定。

國內製造產品部分，新增的16項產品皆為亦鴻企業有限公司下游業者使用問題原料「紅色複方」所製造。包括歐萊德「植物紅色A」、沛諾美學「HARYA PDRN賦活新生噴霧」、沛美生醫的活膚機能水、去角質霜、腮紅露等5項產品、愛比森「泌泌肌因凍齡膜」、龍興生化5項安瓶系列產品、將寶實業「Mini Lip Oil」、柏瑞「The Youthful Skin Blending Serum Mist」以及采伊美學「胜肽護髮精油」等。

食藥署副署長王德原表示，經回溯稽查亦鴻企業進口的問題原料，發現新增4批含有蘇丹4號的原料。其中3批批號分別為「2024-03-19」、「2024-10-04」、「2025-06-17」，製造日期從去年3月至今年6月不等。另有1批批號「2025-02-04」的問題原料，是由龍興生化公司自主檢驗發現並主動通報。

立法院社福及衛環委員會召委劉建國指出，蘇丹紅化妝品案早在今年2月就在網路爆出相關消息，但食藥署直到10月才啟動稽查，中間存在8個月的空窗期。王德原坦承，目前雖已清查出新增4批問題原料，但不確定是否還有漏網之魚。

針對原料來源追查，食藥署已去函新加坡主管機關衛生科學局，對方已回應將啟動調查。目前所有檢出蘇丹4號的產品已全面下架，不得繼續販售，後續將由各地衛生局依法裁處相關業者。

