蘇丹紅風暴擴大！再爆18項化粧品違規 知名品牌「NARS修護霜」也在列

針對市售化粧品摻有蘇丹紅色素4號，食藥署與地方衛生局經過2周持續追查，在進口化粧品部分，又新查到2家業者的產品摻有蘇丹紅色素4號，國產化粧品業者則新增1家。在產品部分，則總計新增18個品項含有蘇丹紅色素4號。食藥署副署長王德原表示，針對疑似摻有蘇丹色素4號的化粧品，食藥署的稽查還沒有結束，無論是輸入或是國產的，都還會循線追查下去，且一定會「查到哪裡就公布到那裡」。

王德原說，近2周食藥署又查獲2家進口化粧品業，分別是法倈麗國際股份有限公司（台北市），違規產品NARS裸光賦活超能修護霜（產地：美國）；以及艾多美股份有限公司（高雄市），違規產品為艾多美凝萃撫紋萬用棒（產地：韓國）。至於國產業者則新增1家為采伊美學有限公司（高雄市），違規產品為胜肽護髮精油。

至於違規化粧品品項進口化粧品即新增上述2項，另國產新增16項，均為上游亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架。目前連同2周前已查獲的業者及化粧品品項，目前總計查獲16個違法業者，以及39項摻有蘇丹紅4號的化粧品。

王德原說，針對進口化粧品業者艾多美股份有限公司販售的，經食藥署多次要求業者應自主管理，若自知或驗出產品含蘇丹紅4號，就應自主下架。但當食藥署會同高雄市衛生局前往稽查時，該公司還在持販售其從韓國進口的艾多美凝萃撫紋萬用棒，對此衛生局將依違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，並依同法第22條，處以業者2萬元以上500萬元以下罰鍰。

不過也不是每個業者都這麼不配合。王德原說，以龍興生化國際股份有限公司（台中市）為例，事情一發生，該公司不但自主下架，還主動將產品送驗，然後驗出有蘇丹紅色素4號，依此確認該公司有一個批號的產品確實含有不該含有的蘇丹紅色素4號，但這個批號的原料目前台灣已經沒有了，但該公司的產品確實含有蘇丹紅色素4號。

