蘇丹紅風暴擴！波及歐萊德養髮液 董座轟「原廠欺瞞」

歐萊德表示遭到原廠欺騙，才會使用到含有蘇丹紅的原料，董座更哽咽表示停賣兩款產品。（圖／TVBS）

蘇丹紅原料風波席捲台灣化妝品業，共影響14家廠商16項產品，其中歐萊德超過8000瓶養髮液受波及。歐萊德董事長葛望平含淚宣布永久停產兩款元老級產品，並將所有問題產品及半成品全數封存。他控訴國際天然原料供應商欺瞞，指出天然原料比化學原料貴300倍，卻仍檢出蘇丹紅，公司損失預估超過一億元，不排除向原廠提告求償。食藥署則強調已於11月初行文業者並開發檢驗方法，積極處理此事件。

歐萊德表示遭到原廠欺騙，才會使用到含有蘇丹紅的原料，董座更哽咽表示停賣兩款產品。（圖／TVBS）

歐萊德公司緊急召開記者會，董事長葛望平哽咽宣布，因有使用檢出蘇丹紅的原料，因此女用、男用養髮液兩款元老級產品將永久停產。問題原料已影響3306瓶外銷的男用款產品，所幸已攔截，而工廠內的4055瓶男用產品及其他半成品也全數封存，確保沒有流入市面。

廣告 廣告

葛望平強調，國際天然原料供應商的欺瞞行為已構成犯罪，讓他感到既生氣又無奈。他解釋，天然原料每公斤價格在3萬7至6萬元之間，比一般化學原料貴上200至300倍，卻仍出現品質問題。歐萊德即日起停止銷售相關產品，並承諾消費者可更換非問題批號的養髮液。葛望平表示，初步評估公司損失至少一億元以上。

歐萊德強調，除了問題批號之外，只有同款有疑慮地都可以無條件換貨。（圖／TVBS）

上游供應商亦鴻公司實際營業地點在桃園，但因公司登記在台北市，若開罰將由台北市政府處理，最高可罰500萬元。食藥署原定於25日下午發布更新消息，因需確認事項過多而延後，但已知有14個廠商16項產品受到影響，雙北衛生局已完成相關產品下架作業。

上游廠商亦鴻若後續遭到開罰，最重恐怕會被罰500萬元。（圖／TVBS）

對於外界質疑食藥署動作慢半拍，食藥署反駁指出，早在11月1日就已行文給業者和公協會，11月12日綠藤生機自主通報後，食藥署同時開發檢驗方法，確認原料有問題後追查源頭和下游廠商，並通報新加坡當局。

台中化妝品公會理事長陳科仰表示，11月24日才在網路上公告有哪些實驗室可以檢驗蘇丹紅項目，因為從來沒人想過蘇丹紅會被用在化妝品中，外國原廠提供的檢驗書也沒有檢驗蘇丹紅項目。他呼籲，除了國內把關外，未來邊境也需加強抽驗，才能真正防堵問題原料進入市場。

更多 TVBS 報導

蘇丹紅流14業者！「養髮液、潤唇膏」封存 歐萊德受害

口紅「太持色」可能非天然 醫：蘇丹紅顯色、便宜

男、女用養髮液停產 歐萊德「損失難估算」擬向原料廠提法律行動

含有蘇丹紅！台南急封存5977支潤唇膏...還有一間查驗中

