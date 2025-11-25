蘇丹紅風暴！ 古寶無患子下架產品：「無條件退款」

台南市 / 綜合報導

國內化粧品首度被檢出有致癌疑慮的蘇丹紅色素，根據食藥署公布的問題產品名單及檢驗結果，第一波確認下游12家業者中有18項商品觸法，使用來自新加坡的違法原料，其中，台南兩家業者的產品受到波及，一家為「將寶實業股份有限公司」，稽查後確認並未使用問題原料製造化妝品，另一家為「無患子生技開發有限公司」，業者表示，已先行主動通報並下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏」，同時封存該批號化妝品共計5977支，消費者可以無條件退貨退款。

展示架上各式各樣的美妝產品，不過其中一款熱賣商品，業者說：「你點進去都買不到了。」「古寶亮澤修護潤唇膏」，已經完全看不到，就因為被捲入這波蘇丹紅色素風暴，台南市衛生局人員到場進行問題產品的查封，國內首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，其中強調各項產品都是以天然原料製成，位於台南安定區的「無患子生技開發有限公司」，也遭受波及。

業者強調，第一時間發現問題，就先行主動通報並下架回收，無患子研發經理莊雅雯說：「10月25日就已經全面自動下架，所以官網上在10月25日就已經沒有看到這個產品，我們已經自主下架了。」

除了下架回收，也同時封存該批號化妝品，共計5977支，並提供消費者無條件退貨退款，台南市衛生局副局長林碧芬說：「另外3支為該公司留樣及20支送檢，所以所有的故產品並未流入市面。」

根據食藥署公布的問題產品名單及檢驗結果，第一波確認下游12家業者中，有18項商品踩雷，使用到來自新加坡的違法原料，且檢驗濃度結果「極高」，這些問題產品包括了「歐萊德國際股份有限公司」的歐萊德男用及女用養髮液，「無患子生技開發有限公司」的「古寶亮澤修護潤唇膏」，還有「綠藤生物科技股份有限公司」的「專心護唇油－莓紅版」等等，食藥署提醒，民眾如果已經購買到清單中的疑慮產品，要立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

