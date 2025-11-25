蘇丹紅風暴！古寶無患子下架5977支潤唇膏 聲明「無條件退款」

台南安定一家生技公司生產的潤唇膏因使用含有禁用工業色素「蘇丹4號」的原料而受到波及，業者已主動下架並封存5977支潤唇膏產品。台南市衛生局接獲衛福部食藥署通報後立即派員前往稽查，確認該公司已採取預防性停售措施。

古寶無患子潤唇膏因遭蘇丹紅原料波及，南市衛生局昨派員前往稽查，該業者已先主動下架並封存5977支潤唇膏。（圖／南市衛生局提供）

衛福部食藥署公布，原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料被檢出含有禁止使用的工業用色素「蘇丹4號」。問題原料共有3批，批號分別為2025-01-13、2025-02-18及2025-10-10，其中部分原料供應給台南地區業者。台南市衛生局接獲訊息後立即展開稽查行動。

廣告 廣告

稽查結果顯示，台南有兩家業者的產品受到波及。安定無患子生技開發有限公司已先行主動通報，並下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏（批號：125D12）」，同時封存該批號化妝品共計5977支。另一家受影響的業者為將寶實業股份有限公司，經衛生局稽查後確認並未使用上述批號原料製造化妝品。

綠藤生物科技股份有限公司也主動通報，確認其「專心護唇油-莓紅版」3批號產品檢出蘇丹4號。（圖／食藥署提供）

古寶無患子生技公司於當晚發布聲明表示，問題產品是委由代工廠製造，自10月份出現原料疑慮後，該產品已預防性停售，並提供消費者無條件退款退貨服務，同時也已自主送第三方檢驗。公司在聲明中強調，對於此事件引發社會大眾不安，古寶無患子深感責任重大、責無旁貸，後續會秉持坦然面對、積極承擔的態度處理。

衛福部食藥署隨後又公布第二批檢驗結果，台南另有一家業者受波及，衛生局目前正派員前往稽查中。台南市衛生局提醒民眾，若購買到有疑慮的化妝品，或使用化妝品後出現身體不適情形，應立即停止使用並洽詢皮膚科醫師。

延伸閱讀

陸H3N2流感快速升溫！5至14歲重災區 病毒新分支引關注

李四川促成輝達案解約 沈政男：新北市長十拿九穩

台灣風景不輸國外！網點名問題在交通不便、街景不和諧