蘇丹紅風波延燒！歐萊德2款養髮液下架「永久停產」 董事長控供應商欺瞞

台灣化妝品首次驗出禁用色素「蘇丹紅」，衛福部食藥署11月22日表示，追查原料進口商「亦鴻企業有限公司」12家下游業者，其中知名品牌歐萊德（O’right）的男用、女用養髮液被驗出含有禁用色素。歐萊德董事長葛望平昨（25）日召開記者會，宣布下架兩款產品、永久停產，並封存相關疑慮批次與半成品。

台灣化妝品檢出含有禁用材料「蘇丹紅」，食藥署追查「亦鴻企業」下游廠商，總計18項產品、12家下游業者都中鏢。（示意圖／Unsplash）

台灣化妝品檢出含有禁用材料「蘇丹紅」，衛福部食藥署11月19日赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，當場查扣及封存該公司自新加坡進口違法材料，依法裁處500萬元罰鍰。為避免消費者接觸禁用材料製成的化妝品，食藥署追查「亦鴻企業」下游廠商，總計18項產品、12家下游業者都中鏢。

其中，歐萊德（O’right）的男用、女用養髮液也遭受波及，歐萊德董事長葛望平昨（25）日召開記者會回應風波。葛望平說明，公司已經攔截問題原料批次，桃園市衛生局日前兩度進廠查核，確認無問題品項流入消費者手中。為了消除消費者疑慮，將永久停產這兩項產品。雖然目前市面上販售的批次未使用疑慮原料，歐萊德仍全面下架所有男女用養髮液，也開放已開封、使用產品的消費者直接退換貨。

雖然目前市面上販售的批次未使用疑慮原料，歐萊德仍全面下架所有男女用養髮液，並開放已開封、使用產品的消費者直接退換貨。（圖／翻攝歐萊德官網）

至於「為何產品會出現蘇丹紅」，葛望平回應，歐萊德從未採購或使用蘇丹紅色素的原料，所有配方原料均來自國際天然供應商，完全是受到上游供應商欺瞞。目前公司初估損失破億，日後可能向供應商提告求償。

