蘇丹紅風波延燒！艾多美搶先自主下架1商品，強化PIF把關台灣。

台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，販售的化妝品中有檢出禁用色素蘇丹紅4號，涉及多家業者共20多項產品；台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。

消息一出，逾百款台韓美妝產品瞬間震盪，消費者人心惶惶！面對手上的美妝產品，消費者該如何自保？台灣食藥署檢測的涉事原料，來自新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 所生產的「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」，主要由以下 3 種植物萃取組成，而大部分含有毒原料的美妝產品亦呈粉紅色。如對手上的美妝產品有疑慮，建議可使用成分查詢網站例如 INCIDecoder、CosDNA等，如果發現以下的成分，雖然未必百分百必定含毒，但建議即時停用觀察，並聯絡品牌作進一步了解。

同時台灣食藥署積極動作，11月24日公布18項違規產品清單，為消費者負責。值得一提的是，時至今日，亞洲僅台灣積極清查，然而成立於韓國的全球性直銷公司－艾多美 (Atomy) ，於台灣區的台灣艾多美公司也相當警覺並積極處理，11月21日獲悉蘇丹紅相關新聞後，即刻啟動內部風險評估。為求謹慎管理0風險，自主預防性下架「凝萃撫紋萬用棒」，回報總公司後，同步11月24日詢問SGS並26日立即送驗，28日主動通報食藥署，配合台灣食藥署提供相關資訊與樣品進行查驗。

艾多美官方網站聲明稿表示，台灣公司始終將消費者的使用安全置於首位，第一時間即主動預防性下架暨通報主管機關。即11月23日自主預防性下架、24日通報SGS自主檢測、28日主動通報食藥署，並同步自主檢測與追溯上游原物料供應商。

在配合台灣食藥署檢驗後，依據台灣《化粧品衛生安全管理法》規範，公司針對 艾多美 凝萃撫紋萬用棒 (ATOMY A-SOLUTE RESET BALM) (批號 EB007) 進行主動預防性下架與回收，因該特定批號檢出蘇丹紅4號成分。

供應商新加坡CAMPO公司，同時也提出已透過放射性碳 (¹⁴C) 檢測驗證該產品為 100% 天然，不含任何合成石油基色素，並確定其為 100% 天然成分。這意味著該產品的碳組成完全來自植物或動物，沒有任何成分顯示含有合成蘇丹染料或石油基成分。

該檢測結果與台灣食藥署的檢測結果相衝突。

為落實0風險管理，將優先考慮台灣FDA的檢測結果，並採取以下積極措施保障您的權益，凡於 2024年11月1日以後在台灣分公司購買且持有該批號商品之會員，皆可申請全額退貨處理。

