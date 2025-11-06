「蘇丹紅」風暴禍首就是他 高雄貿易商李彥廷一審判4年

高雄津棧公司負責人李彥廷（左）一審判刑4年。王吟芳攝

高雄津棧公司負責人李彥廷涉嫌自中國進口含有「蘇丹紅」的辣椒粉，回台加工改裝後重新販售，引發全台蘇丹紅風暴，連知名美食節目主持人詹姆士所開設的「詹醬」公司也因誤採購香辣粉受波及。高雄地院歷經一年多審理，今依三人以上共同詐欺取財等罪判李彥廷有期徒刑4年，旗下的3間公司也被依違反食安法併科750萬元，其餘被告各處刑1年4月至2年不等。可上訴。

判決指出，李彥廷是高雄「津棧國際貿易有限公司」等8家族公司的實際負責人，包括李男哥哥、大姨子吳正言與李妻等人都在公司掛名職務。2020年間，李彥廷向知名美食節目主持人詹姆士所開設的「詹醬」公司葉姓經理謊稱，由佳廣公司出貨的香辣粉是集團設在台灣的海順公司製造，詹醬公司信以為真，自同年7月起即委託佳廣公司生產自創品牌「詹粉」，但李彥廷卻將中國龍海公司生產的香麻辣粉進口到台灣，再用「詹醬」公司提供的包裝袋分裝出貨，陸續向詹醬公司收受1383萬元貨款。

2021年8月間，李彥廷與李男大姨子吳正言明知集團從中國進口的辣椒粉在報關時被檢出含致癌物蘇丹色素3號，已依食藥署規定將貨櫃退運，為求減少損失，竟把同一批辣椒粉改裝，重新再以集團其他公司名義申報再次進口並全數售出下游廠商，總銷售額近400萬元。

判決認定，李男與吳女及佳廣公司課長謝冠玉等3人，明知佳廣公司出貨的青辣粉可能檢出蘇丹色素，仍於2021年2月間將產品銷售給小磨坊國際貿易股份有限公司等下游廠商，後該1500公斤青辣粉經小磨坊公司自行送驗而驗出蘇丹色素並退貨後，李男等人不僅未將儲存於倉庫中該批相同製造、有效日期青辣粉銷毀及通知前已出貨的其他下游廠商，還指示員工將退貨之青辣粉重新出貨，已觸犯虛偽標記商品及三人以上共同詐欺取財等罪嫌。



